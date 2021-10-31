Güntekin Onay: Fatih Terim, Avrupa'da daha çok değer görüyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için, beIN SPORT ekranlarında Güntekin Onay'dan açıklamalar geldi.

Fatih Terim'in gençlere önem verdiğini ifade eden Güntekin Onay, "Play-off sezonunda Semih Kaya'yı oynattı 20 yaşında, Emre Çolak'ı oynattı 19 yaşında. Ozan Kabak'ı oynattı 6 ay sonra Almanya'ya transfer yaptı. Hocanın böyle bir özelliği var. Gençlere değer veriyor." dedi.

Sarı kırmızılı çalıştırıcının başarılarına dikkat çekerken, "Fatih Terim'i övünce kızıyorlar. Diğer takım taraftarları sevmiyor anlıyorum ama başarıları belli." sözlerini kullandı.

Terim'in uluslararası tanınırlığına değinerek, "İtalya'ya gidiyor inanılmaz biz saygı. Fatih Terim, Milano'da da saygı görüyor, Londra'da da. Maurizio Sarri, övgü yağdırıyor, Jose Mourinho benzer şeyler söylüyor. Lokomotiv Moskova teknik direktörü, onu övüyor. Fatih Terim, Avrupa'da bizde olduğundan daha çok değer görüyor." açıklamasını yaptı.

