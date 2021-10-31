SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den flaş itiraf: Bu bir rekor

Fatih Terim'den flaş itiraf: Bu bir rekor

31.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'den flaş itiraf: Bu bir rekor
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim "İki yarıyı da iyi oynadık. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu önemliydi. Pozisyonlar da bulduk. Gaziantep defansı 1-0'dan sonra ileri çıkacaktı ve bunu anlattık. 6-7 tane denedik, 1'i gol oldu. Sofiane Feghouli daha erken atsa, daha farklı bitebilirdi." dedi.

"OYUNCULARIMI KUTLARIM"

3 puanın kritik olduğunu söyleyen Terim "3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, puan farkının açılmaması... Biz de farklı kazanmak isteriz ama Gaziantep FK'nın da iyi oyuncuları var. Güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Lokomotiv Moskova'ya hazırlanacağız. Oyuncularımı kutlarım, Gaziantep'e de başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"ERZİNCAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan için konuşan Terim "Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Daha da iyi olacak. Mutluluk verici. Olimpiu Morutan'ı hem içeride, hem kenarda oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Hasarsız geçerseki daha da iyi olacaklar. Kaybedilen puanlar, gençler de daha farklı etki yaratıyor. Morutan da gelişecek." dedi.

"MARCAO'NUN YAPTIĞI HAREKET DOĞRU DEĞİLDİ"

Marcao hakkında da konuşan deneyimli teknik adam "Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. Başkanın, benim, yönetimin ve teknik heyet doğru baktı olaya. Tabii ki özür dileyecekti. Kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında. Kerem ile daha iyi dost oldular, o da olayın ezikliği içerisinde. O zaman küme düşen takımdan oyuncu aldık diye eleştirildik ama bugün çok başka. 20 müdahalede 16 kez kazanmış, herhalde bu bir rekor. Oyun kurmada ve orayı yönetmede önemli isim. 8 maçta ondan mahrum oynadık. Bahanelere sığınmadan devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Ekrem İmamoğlu'ndan anlamlı hareketEkrem İmamoğlu'ndan anlamlı hareket
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao Olimpiu Morutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket

Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Prens Selman'dan rekor transfer

Prens Selman'dan rekor transfer

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.