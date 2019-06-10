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Günümüzde olsalardı nasıl görünürlerdi?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bir sanatçı Disney prenseslerini daha gerçekçi bir şekilde yeniden doğurdu!

Günümüzde olsalardı nasıl görünürlerdi?

Andhika Muksin, adlı bir sanatçı Disney'den etkilendi. Ünlü prensesleri canlandırmak yerine, gerçeği onların yaşamlarına getirdi. Temel günlük yaşam nüansları ile prenseslerin hayatlarını yeniden şekillendirdi.

Andhika, “Disney ile olan bağım geri dönüyor” dedi. “Her şey, Alice Harikalar Diyarında VHS kasetiyle başladı. 5 ya da 6 yaşımdayken doğum günü hediyesi olarak aldım. Buna takıntılıydım. Okuldan hemen sonra her gün izlerdim. Bundan kısa bir süre sonra, Disney Rönesans Dönemi başladı, takıntı biraz kontrolden çıktı ve Disney hayranı statümü güçlendirdi. "

“Bu karakterler çocukluğumdan beri bana takıldı, bu yüzden onların sanatlarını yapmam doğal olarak beraberinde geldi. Ama onları kendi estetik tarzımda "Yeniden" yazmak yerine, onlara yaramaz bir dönüşüm uyguladım. Disney çalışmalarımı yayınlamaya devam ettim, gittikçe daha fazla insanın Instagram'da paylaşımlarımı tekrar paylaştığını fark ettim ve gittikçe daha fazla olumlu DM ve yorum aldım. Sanırım insanlar onlardan hoşlandı. Hangi karakterlerin veya resimlerin düzenleneceğine karar vermek için özel bir yöntem olmadığını söyleyen Andhika, genellikle en rastgele zamanda fikirlerin beyninde canlandığını söyledi.

“Bence Disney karakterleri günlük hayatımıza çok iyi uyuyor çünkü kendim dahil birçok insan onlarla birlikte büyüdü. Bu karakterler sürekli geniş yenilikler dizisi ile yeniden canlandırılıyor. Sanırım günlük hayatımızla çok iyi uyum sağlıyorlar çünkü çok iyi tanınıyorlar. ”

En sevdikleri karakterleri yeni bir ışık altında gördükten sonra, insanlar Muksin'den çocukluk anılarını geri vermelerini istiyorlar. Bununla birlikte, düzenli paylaşımlarından yola çıkarak Endonezyalı Photoshop sanatçısının yakın zamanda bu uğraşından vazgeçeceği görülmüyor.

İşte prenseslerin günlük halleri...

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