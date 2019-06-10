Günümüzde olsalardı nasıl görünürlerdi?

Andhika Muksin, adlı bir sanatçı Disney'den etkilendi. Ünlü prensesleri canlandırmak yerine, gerçeği onların yaşamlarına getirdi. Temel günlük yaşam nüansları ile prenseslerin hayatlarını yeniden şekillendirdi.

Andhika, “Disney ile olan bağım geri dönüyor” dedi. “Her şey, Alice Harikalar Diyarında VHS kasetiyle başladı. 5 ya da 6 yaşımdayken doğum günü hediyesi olarak aldım. Buna takıntılıydım. Okuldan hemen sonra her gün izlerdim. Bundan kısa bir süre sonra, Disney Rönesans Dönemi başladı, takıntı biraz kontrolden çıktı ve Disney hayranı statümü güçlendirdi. "

“Bu karakterler çocukluğumdan beri bana takıldı, bu yüzden onların sanatlarını yapmam doğal olarak beraberinde geldi. Ama onları kendi estetik tarzımda "Yeniden" yazmak yerine, onlara yaramaz bir dönüşüm uyguladım. Disney çalışmalarımı yayınlamaya devam ettim, gittikçe daha fazla insanın Instagram'da paylaşımlarımı tekrar paylaştığını fark ettim ve gittikçe daha fazla olumlu DM ve yorum aldım. Sanırım insanlar onlardan hoşlandı. Hangi karakterlerin veya resimlerin düzenleneceğine karar vermek için özel bir yöntem olmadığını söyleyen Andhika, genellikle en rastgele zamanda fikirlerin beyninde canlandığını söyledi.