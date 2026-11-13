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Microsoft'taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı

Microsoft hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti devam ediyor. Kullanıcılar Outlook üzerinden e-postalarına erişemezken Teams, Copilot ve diğer Microsoft hizmetlerinde de aksamalar görülüyor. Kamu kurumlarından sağlık kuruluşlarına, üniversitelerden yapay zeka şirketlerine kadar pek çok kuruluş kesintiden etkilendi. Microsoft, sistemleri yeniden çalışır hale getirmek için yürütülen çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Microsoft'taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı
Enes Çırtlık

Microsoft 365 hizmetlerinde 12 Kasım Perşembe günü başlayan küresel kesinti, dünya genelinde milyonlarca kişiyi e-posta ve diğer temel dijital hizmetlere erişimden yoksun bıraktı. Associated Press'in aktardığına göre, ABD Doğu saatiyle 13.00'ten kısa süre sonra Downdetector'da Outlook ile ilgili yaklaşık 130 bin sorun bildirimi kaydedildi.

Microsoft, sorunun bölge fark etmeksizin kullanıcıların Microsoft 365 hizmetlerine bağlantısını etkilediğini bildirdi. Kesintinin merkezinde ise Exchange Online bulunuyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 1

OUTLOOK'TA ERİŞİM SORUNLARI, E-POSTALARDA GECİKMELER YAŞANIYOR

Microsoft'un hizmet durumu sayfasına göre kullanıcılar, Outlook'un web, masaüstü ve mobil sürümlerinden posta kutularını açmakta güçlük yaşayabiliyor. E-postaların iletilmesinde de gecikmeler meydana gelebiliyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 2

Kesinti Microsoft'un temel altyapısını etkilediği için Apple Mail gibi farklı uygulamalar üzerinden erişilen Exchange hesapları da etkileniyor. Microsoft hesaplarına bağlanan üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 3

Microsoft 365'in Exchange altyapısına bağlı diğer özellikleri de kesintiden etkilenmiş durumda. Copilot sohbetleri başarısız olabiliyor ve yapay zeka asistanı iş e-postalarına, takvimlere veya dosyalara erişemeyebiliyor.

Şirket ayrıca Planner, To Do, yönetim araçları ve bazı SharePoint işlevlerinde sorunlar tespit etti. Bununla birlikte doğrudan SharePoint'te saklanan dosyalara erişim devam ediyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 4

MICROSOFT TEAMS TAMAMEN DEVRE DIŞI KALMADI

Microsoft'a göre, Teams'te arama, toplantı ve mesajlaşma işlevlerinin büyük bölümü kullanılabilir durumda. Ancak kullanıcılar toplantı planlama, davetiyeleri yönetme ve takvim kayıtlarını düzenleme sırasında hatalarla karşılaşabiliyor.

Bazı kişi ve kanal yönetimi özellikleri de kesintiden etkileniyor.

BAZI ÜLKELERDE KAMU KURUMLARI KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Avustralya, Japonya, Singapur ve ABD'deki kamu kurumları küresel kesintiden etkilendiklerini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi, e-posta ve çalışma alanlarına erişimi yeniden sağlamak için Microsoft mühendisleriyle doğrudan çalıştığını açıkladı.

Avustralya'da kesintiden etkilenen federal kurumlar arasında ülkenin istihbarat teşkilatı ASIO ve Avustralya Federal Polisi de yer aldı.

Japonya Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Masanao Ozaki de hükümetin bilgi teknolojileri altyapısının bazı bölümlerinin kesintiden etkilendiğini doğruladı.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 5

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SAĞLIK HİZMETLERİ DE ETKİLENDİ

Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 13 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada Microsoft kaynaklı kesinti nedeniyle bazı hastaların ilaçlarını temin etmekte zorlanabileceğini belirtti.

Ulusal Eczane Birliği sözcüsü, kesintinin eczanelerin aile hekimliği muayenehaneleri ve bazı hastalarla iletişim kurma kapasitesini etkilediğini ifade etti.

NHS ayrıca birçok bölgede çalışanların e-posta hizmetlerinin kullanılamadığını bildirdi. Bununla birlikte hasta randevularının planlandığı şekilde devam edebilmesi bekleniyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 6

OPENAI VE ANTHROPIC DE SORUN YAŞADI

Microsoft sistemleriyle entegre çalışan yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic de kesintiden etkilendi.

Claude'un geliştiricisi Anthropic, Outlook için Claude hizmetinde hata oranlarının arttığını ve yanıtların yavaşladığını bildirdi. Sorun, e-posta, takvim ve arama araçlarını etkiliyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI da benzer sorunlar yaşandığını açıkladı. Şirket, Microsoft bağlayıcılarıyla ilgili, yeni bağlantıların çalışmayabileceği ve araçların beklendiği gibi işlev göstermediği bir sorunu araştırdığını duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDE İLETİŞİM AKSADI

Çeşitli okul ve üniversiteler, bulut tabanlı yönetim hizmetlerinin devre dışı kalması nedeniyle aksama yaşadıklarını bildirdi.

Birleşik Krallık'taki Manchester Üniversitesi, çalışanlarına acil iletişim için telefon görüşmelerini ve kısa mesajları kullanmalarını tavsiye etti. Üniversite ayrıca önemli çalışmaların bulut yerine doğrudan bilgisayarlara kaydedilmesini tavsiye etti.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 7

Avustralya'daki bir üniversitede öğretim görevlileri, kesintinin dersleri üzerindeki etkisinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Doçent Ali Yavari, kesinti sırasında çalışmaya devam edebilmek için başvurulan yöntemlerin sonuçlarının kesinti sona erdikten sonra da sürebileceği konusunda uyardı.

Yavari, çalışanların kişisel e-posta hesaplarına, yönetilmeyen cihazlara ya da onaylanmamış mesajlaşma ve dosya paylaşım hizmetlerine yönelebileceğini belirtti.

Yavari, bu durumun gelecekte veri kayıplarına veya gizlilik ihlallerine yol açabileceğini ifade etti.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 8

MICROSOFT'TAN SON AÇIKLAMA: ONARIM ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLİYOR

Microsoft, son durum güncellemesinde Asya-Pasifik bölgesinin bazı kesimlerinde yürütülen onarım çalışmalarının posta kutularına erişimi iyileştirdiğini ve geciken e-postaların iletilmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Şirket, çalışmaları diğer bölgelere de yayarken sistem kapasitesini artırıyor. Ancak bazı kullanıcıların aralıklı olarak hizmet hatalarıyla karşılaşmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Microsoft taki kesinti sürüyor: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve sağlık hizmetleri etkilendi, üniversitelerde iletişim aksadı 9

Microsoft, biriken e-postalar işlenirken geciken mesajların korunmasına yardımcı olmak amacıyla e-posta zaman aşımı süresini 48 saate yükseltti.

Şirket ayrıca olayla bağlantılı kötü amaçlı bir faaliyete dair kanıt bulamadığını bildirdi.

Bazı uzmanlar, mevcut kesintinin tarihte ekonomik açıdan en fazla zarara yol açan teknoloji kesintileri arasında yer alabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: MacRumors, The Independent

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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