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Günün tarifi: Ev yapımı tantuni

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 07.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

Mersin'in en özel lezzetlerinden biri olan tantuniyi artık evinizde yapmanız mümkün. Aç olanlar dikkatli baksın çünkü bayağı ağız sulandırıyor :)

Günün tarifi: Ev yapımı tantuni

Tantuni yapmanın hiç bu kadar kolay olacağını tahmin edemezdik sevgili okur. Canınız tantuni istiyorsa en iyisini dışarıda aramayın, kendi evinizde bu pratik tarifle hazırlayın!

MALZEMELER
250 gram dana antrikot (minik minik doğranmış)
2 su bardağı su
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
Karabiber
2 adet Lavaş
1 küçük boy kırmızı soğan (söğüş doğranmış)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Domates (kabuğu ve çekirdekleri soyulmuş, minik küpler halinde doğranmış)
Maydanoz (incecik kıyılmış)

YAPILIŞI
Derin bir tavaya etleri ve suyu ekleyin.
Kısık ateşte 20 dakika pişirin.
Suyunu çekmeye başladığında sıvıyağı ve toz kırmızı biberi ekleyin.
Lavaşları etin suyuna batırın.
Lavaşa boylamasına et, sumaklı soğan, domates ve maydanoz ekleyin.
Dürüm haline getirin ve servis edin.

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