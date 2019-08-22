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Günün tarifi: Hindistan cevizli kuru çilekli çikolata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 22.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Mutfağınızda kendi çikolatanızı yapmaya hazır mısınız? Bu hindistan cevizli çilekli barların tadına bayılacaksınız!

Yapımı son derece pratik olan hindistan cevizli çikolatalı barları özellikle çocuklar çok sevecek. Ağzının tadını bilenler bu ev yapımı çikolataya hayran kalıyor...

MALZEMELER
5 çorba kaşığı kuru çilek
1 kase hindistan cevizi
150 gr labne peyniri
5 çorba kaşığı bal
1 paket toz vanilya
3 adet bitter çikolata

1 saat / 6-8 kişilik

HAZIRLANIŞI

Öncelikle kaseye hindistan cevizini ekleyin. Daha sonra da bal, labne peyniri, vanilya ve kuru çilekleri ekleyin ve tüm malzeme içiçe geçene kadar karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiyi kenarda bekletin. Karışımdan elinize bir parça alın sıkın ve bar şeklini verin. Tüm malzeme bitene kadar hepsine aynı şekli verin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alarak, buzdolabına koyun (Yaklaşık 30-45 dakika yeterli).

Bu aşamada bitter çikolataları eritmeye başlayın. (Benmari ya da mikrodalga fırında eritebilirsiniz).

Dolaptan aldığınız barları eritilmiş çikolatanın içerisine atın, fazla çikolatayı süzdürün ve tekrar tepsiye alın. Tüm hepsi için aynı işlemi tekrarlayın. Hepsi bittiğinde içi hindistan cevizi kaplı mis gibi kokan kuru çilekli barları buzluğa koyun. 30 dakika sonra leziz barlarınız hazır...

Üzerlerine kuru çilek serpiştirin ve servise hazır...

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Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizli bar ev yapımı Çikolata

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