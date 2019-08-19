Günün tarifi: Ispanaklı mini pasta

Ev yapımı pastaların belki de en gösterişlisi olan ıspanaklı basta hem tadı hem de görüntüsüyle mest ediyor. İşte tarifinin detayları;
MALZEMELER
Ispanak püresi için:
2 demet ıspanak
1 su bardağı ılık su
Keki için:
4 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Kreması için:
1/2 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı buğday nişastası
500 ml. süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket toz krem şanti
Üzeri için:
1 paket toz krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
PÜF NOKTASI
Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Krema karışımını topaklanmaması için blender'dan geçirebilirsiniz.
Krem şanti yapımında kullandığınız sütün soğuk olmasına dikkat edin.
YAPILIŞI
Kök kısımlarını ayıkladığınız ıspanak yapraklarını elinizle koparıp mutfak robotuna alın. Ilık su ilavesiyle püre haline gelene kadar karıştırın.
Keki için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurta ve toz şekeri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Zeytinyağı, un, vanilya ve kabartma tozu ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız kek karışımını geniş bir fırın tepsisine alıp üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra yuvarlak bir kalıp yardımıyla şekil verin. Kalan kısımlarını mutfak robotundan geçirip toz haline getirin.
Krema karışımı için; süt, toz şeker, un ve buğday nişastasını kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız krema karışımını tereyağı ve toz krem şanti ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
İki adet kek arasına hazırladığınız kremayı sürüp kenar kısımlarını kek kırıntılarıyla kaplayıp soğuk olarak servis edin. Arzuya göre üzerine krem şanti sıkıp soğuk olarak servis edin.
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