Günün tarifi: Ispanaklı mini pasta

Keki için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurta ve toz şekeri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ev yapımı pastaların belki de en gösterişlisi olan ıspanaklı basta hem tadı hem de görüntüsüyle mest ediyor. İşte tarifinin detayları;

Zeytinyağı, un, vanilya ve kabartma tozu ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız kek karışımını geniş bir fırın tepsisine alıp üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra yuvarlak bir kalıp yardımıyla şekil verin. Kalan kısımlarını mutfak robotundan geçirip toz haline getirin.

Krema karışımı için; süt, toz şeker, un ve buğday nişastasını kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız krema karışımını tereyağı ve toz krem şanti ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

İki adet kek arasına hazırladığınız kremayı sürüp kenar kısımlarını kek kırıntılarıyla kaplayıp soğuk olarak servis edin. Arzuya göre üzerine krem şanti sıkıp soğuk olarak servis edin.

