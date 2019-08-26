YEMEK

Günün tarifi: Patates burger

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 26.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Patates bu sefer hamburgerin yancısı değil, ekmeği oldu. Burger ekmeğini patatesten hazırladık tadına doyamadık!

Günün tarifi: Patates burger

Klasik tariflerin aksine bu patates burger oldukça şaşırtıcı. Lezzeti her zamankinden daha büyük çünkü ekmeğini patatesten hazırladık. İşte patates burgerin detaylı tarifi;

MALZEMELER
4 adet rendelenmiş patates
Yarım çay bardağı galeta unu
1 adet yumurta
Parmesan peyniri
Tuz

Köfte için;
500 gr kıyma
½ demet maydanoz
1 adet soğan suyu
1 tatlı kaşığı hardal
1 adet yumurta akı
Tuz
Karabiber
Domates
Çedar peyniri
Ketçap

YAPILIŞI
Patatesleri rendeleyin, suyunu sıkarak bir kaba alın.
Üzerine galeta ununu, yumurtayı ve tuzu ve parmesanı ekleyerek karıştırın.
Tavaya sıvı yağ ekleyin, kalıp yardımıyla veya kaşık ile yuvarlak şekil vererek harçtan tavaya koyun. Üstünü ve altını iyice pişirin.
Başka bir kaba köfte malzemelerini ekleyerek iyice yoğurun.
Hazırladığınız patates tabanı boyutlarında yuvarlak köfteler hazırlayın.
Az yağlı tavada üstünü ve altını iyice pişirin.
Tabana patates köftesini koyun, sırayla üzerine domatesi, köfteyi, çedar peyniri koyun ve en üste tekrar patates köftesi ekleyerek burgerinizi kürdan ile sabitleyin.
Sıcak servis edin.

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
İlk defa deneyenler şaşırıyor, yutamıyor!İlk defa deneyenler şaşırıyor, yutamıyor!
En doğalından: Evde gazoz nasıl yapılır?En doğalından: Evde gazoz nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev yapımı hamburger patates burger kolay tarifler hamburger nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Kurşun dizisine ünlü oyuncular katıldı

Kurşun dizisine ünlü oyuncular katıldı

Sevilen dizi böyle geri dönüyor!

Sevilen dizi böyle geri dönüyor!

'Ben iddia oynamıyorum'

'Ben iddia oynamıyorum'

Son paylaşımına beğeni yağdı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Hem tatlı yiyorlar hem de kuş gibi hafifliyorlar!

Hem tatlı yiyorlar hem de kuş gibi hafifliyorlar!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yutularak tüketilen ilginç çorba: Arabaşı

İlk defa deneyenler şaşırıyor, yutamıyor!

Günün tarifi: Zencefilli gazoz

En doğalından: Evde gazoz nasıl yapılır?

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.