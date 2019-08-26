Günün tarifi: Patates burger

Klasik tariflerin aksine bu patates burger oldukça şaşırtıcı. Lezzeti her zamankinden daha büyük çünkü ekmeğini patatesten hazırladık. İşte patates burgerin detaylı tarifi;

MALZEMELER

4 adet rendelenmiş patates

Yarım çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

Parmesan peyniri

Tuz

Köfte için;

500 gr kıyma

½ demet maydanoz

1 adet soğan suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 adet yumurta akı

Tuz

Karabiber

Domates

Çedar peyniri

Ketçap

YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin, suyunu sıkarak bir kaba alın.

Üzerine galeta ununu, yumurtayı ve tuzu ve parmesanı ekleyerek karıştırın.

Tavaya sıvı yağ ekleyin, kalıp yardımıyla veya kaşık ile yuvarlak şekil vererek harçtan tavaya koyun. Üstünü ve altını iyice pişirin.

Başka bir kaba köfte malzemelerini ekleyerek iyice yoğurun.

Hazırladığınız patates tabanı boyutlarında yuvarlak köfteler hazırlayın.

Az yağlı tavada üstünü ve altını iyice pişirin.

Tabana patates köftesini koyun, sırayla üzerine domatesi, köfteyi, çedar peyniri koyun ve en üste tekrar patates köftesi ekleyerek burgerinizi kürdan ile sabitleyin.

Sıcak servis edin.



