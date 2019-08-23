Günün tarifi: Zencefilli gazoz

Zencefilli gazoz hem lezzetli hem de her bir yudumda sağlığınıza destekçi. Kalorisi düşük olan ev yapımı gazoz, kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum gibi önemli besinleri içermektedir.
MALZEMELER
2 parça rendelenmiş taze zencefil
1/2 çay kaşığı Himalaya tuzu
Bir fincan taze limon suyu
1/2 fincan peynir altı suyu
8 bardak soğuk su
2 fincan şeker ya da bal
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye 3 bardak suyu alın ve içine rendelenmiş zencefili, şekeri ve tuzu ekleyerek 5 dakika kaynatın.
Kalan 5 bardak suyu karışıma ilave edin ve soğumaya bırakın.
Taze limon suyunu ve peynir altı suyunu cam kavanozun içinde karıştırın ve zencefilli suyu süzdükten sonra kavanoza aktarın. Ağzını kapatın.
3 gün boyunca karışımı oda sıcaklığında tezgahın üzerinde bekletin. Karışımı 3 gün boyunca günde bir kere karıştırın.
Karışımın üzerinde üçüncü günün sonunda kabarcıklar meydana gelecektir. Ardından içeceğinizi süzün ve dolapta saklayın. Afiyet olsun.
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