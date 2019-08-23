YEMEK

Günün tarifi: Zencefilli gazoz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Canlandırıcı ve eşsiz bir tada sahip olan zencefilli gazoz lezzetinin yanı sıra anti-emetik ve anti-enflamatuar özelliklere de sahiptir. Alternatif içecek arayanlar için hem leziz hem de şifalı zencefilli gazoz tarifini veriyoruz.

Günün tarifi: Zencefilli gazoz

Zencefilli gazoz hem lezzetli hem de her bir yudumda sağlığınıza destekçi. Kalorisi düşük olan ev yapımı gazoz, kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum gibi önemli besinleri içermektedir.

MALZEMELER
2 parça rendelenmiş taze zencefil
1/2 çay kaşığı Himalaya tuzu
Bir fincan taze limon suyu
1/2 fincan peynir altı suyu
8 bardak soğuk su
2 fincan şeker ya da bal

HAZIRLANIŞI
Bir tencereye 3 bardak suyu alın ve içine rendelenmiş zencefili, şekeri ve tuzu ekleyerek 5 dakika kaynatın.
Kalan 5 bardak suyu karışıma ilave edin ve soğumaya bırakın.
Taze limon suyunu ve peynir altı suyunu cam kavanozun içinde karıştırın ve zencefilli suyu süzdükten sonra kavanoza aktarın. Ağzını kapatın.
3 gün boyunca karışımı oda sıcaklığında tezgahın üzerinde bekletin. Karışımı 3 gün boyunca günde bir kere karıştırın.
Karışımın üzerinde üçüncü günün sonunda kabarcıklar meydana gelecektir. Ardından içeceğinizi süzün ve dolapta saklayın. Afiyet olsun.

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?
Bisküvi ekmek nasıl yapılır?Bisküvi ekmek nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gazoz tarifi zencefilli gazoz ev yapımı içecekler

En Çok Okunan Haberler

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Hande Erçel paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Hande Erçel paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Sağlıklı diye içiyoruz ama içinden böcek parçaları çıktı!

Sağlıklı diye içiyoruz ama içinden böcek parçaları çıktı!

Meme kanseri riskini yüzde 22 artırıyor

Meme kanseri riskini yüzde 22 artırıyor

Uzmanlar ikiye ayrıldı! Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı?

Uzmanlar ikiye ayrıldı! Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı?

7 gün boyunca her gün bir kaşık içerseniz…

7 gün boyunca her gün bir kaşık içerseniz…

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.