Günün tarifi: Zencefilli gazoz

Zencefilli gazoz hem lezzetli hem de her bir yudumda sağlığınıza destekçi. Kalorisi düşük olan ev yapımı gazoz, kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum gibi önemli besinleri içermektedir.

MALZEMELER

2 parça rendelenmiş taze zencefil

1/2 çay kaşığı Himalaya tuzu

Bir fincan taze limon suyu

1/2 fincan peynir altı suyu

8 bardak soğuk su

2 fincan şeker ya da bal

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye 3 bardak suyu alın ve içine rendelenmiş zencefili, şekeri ve tuzu ekleyerek 5 dakika kaynatın.

Kalan 5 bardak suyu karışıma ilave edin ve soğumaya bırakın.

Taze limon suyunu ve peynir altı suyunu cam kavanozun içinde karıştırın ve zencefilli suyu süzdükten sonra kavanoza aktarın. Ağzını kapatın.

3 gün boyunca karışımı oda sıcaklığında tezgahın üzerinde bekletin. Karışımı 3 gün boyunca günde bir kere karıştırın.

Karışımın üzerinde üçüncü günün sonunda kabarcıklar meydana gelecektir. Ardından içeceğinizi süzün ve dolapta saklayın. Afiyet olsun.

