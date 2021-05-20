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Gupse Özay paylaşınca Gülse Birsel duramadı! Kahkaha attıran yorum

20.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gupse Özay, yaptığı işlerin yanı sıra sosyal medyadan da paylaştığı gönderilerle hayranlarını güldürmeye devam ediyor. Son gönderisinde ağaca çıktığı bir fotoğrafını paylaşan Gupse Özay’a Gülse Birsel kahkaha attıran bir yorum yazdı.

Gupse Özay paylaşınca Gülse Birsel duramadı! Kahkaha attıran yorum

Görümce, Deliha, Eltilerin Savaşı gibi filmlerle hayranlarını kahkaha krizine sokan Gupse Özay, sosyal medyadan da takipçilerini güldürmeyi ihmal etmiyor.

Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan Gupse Özay, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Barış Arduç'la nikah masasına oturan oyuncu, ağaca çıktı.

Ağacın üzerinde verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Özay, "Ağaç gördüm mü tırmanırım; salıncak buldum mu sallanırım. Bunu bilin" diye yazdı.

Ekran Alıntısı

GÜLSE BİRSEL’DEN GÜLDÜREN YORUM

Gupse Özay’ın ağaca çıktığı fotoğrafıa kayıtsız kalamayan Gülse Birsel, fotoğrafın altına güldüren bir yorum yazdı. “Elalemin eriğini kayısısını çalma.” diyen Gülse Birsel’in yorumu en az Gupse Özay’ın fotoğrafı kadar beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Gupse Ozay
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