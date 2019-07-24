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Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile temasa geçti.

Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi.

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Anahtar Kelimeler:
güray vural Gazişehir Gaziantep

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