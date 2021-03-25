Gürcan Bilgiç: Erol Bulut'un gönderilmesi, başkanın kararı

Gazeteci ve yorumcu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevden alınarak Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve getirilmesini değerlendirdi. İşte Bilgiç'in A Spor'daki sözleri...

"BEKLEDİĞİM BİR KARAR DEĞİL"

Benim beklediğim bir karar değildi. Geçen hafta Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelmiştik ve en azından sezonu Erol hocayla bitirecekleri izlenimini almıştım. Bir değişiklik yapılacaksa bu dönem, en uygun bir dönemdi.

"KARARI BAŞKAN ALDI"

Başkanın aldığı bir karar olduğunu öğrendim. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un anlamaşamadığı, sıkıntılar olduğu yönünde polemik yapılablir ama başkanın aldığı bir karar, yönetimin aldığı bir karar. Nedenleri de, Erol hocanın Samandıra ve saha performansından ziyade taraftara çok umut vermemesi. Fenerbahçe taraftarı, Erol hoca ile birlikte son 10 haftada çok gelecek görmüyordu, esas neden bu.

"MÜCADELE ETTİĞİ FAKTÖRLER VARDI"

Genç bir hocaydı, çağdaş antrenmanlar yaptıran, rakip analizine inanan, belli hedefler doğrultusunda takımı organize etmeye çalışa nbir hocaydı. Sadece rakipler değil, mücadele etmesi gereken birçok faktör vardı. Pandemi, sakatlıklar, VAR hakemleri vardı.