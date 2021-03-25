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Gürcan Bilgiç: Erol Bulut'un gönderilmesi, başkanın kararı

25.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar resmen ayrıldı. Bulut'un ayrılığının ardından yorumcu Gürcan Bilgiç Bulut'un gönderilmesi ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Bilgiç, Erol Bulut'un gönderilmesinin başkan Ali Koç'un kararı olduğunu ifade etti.

Gürcan Bilgiç: Erol Bulut'un gönderilmesi, başkanın kararı

Gazeteci ve yorumcu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevden alınarak Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve getirilmesini değerlendirdi. İşte Bilgiç'in A Spor'daki sözleri...

"BEKLEDİĞİM BİR KARAR DEĞİL"

Benim beklediğim bir karar değildi. Geçen hafta Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelmiştik ve en azından sezonu Erol hocayla bitirecekleri izlenimini almıştım. Bir değişiklik yapılacaksa bu dönem, en uygun bir dönemdi.

"KARARI BAŞKAN ALDI"

Başkanın aldığı bir karar olduğunu öğrendim. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un anlamaşamadığı, sıkıntılar olduğu yönünde polemik yapılablir ama başkanın aldığı bir karar, yönetimin aldığı bir karar. Nedenleri de, Erol hocanın Samandıra ve saha performansından ziyade taraftara çok umut vermemesi. Fenerbahçe taraftarı, Erol hoca ile birlikte son 10 haftada çok gelecek görmüyordu, esas neden bu.

"MÜCADELE ETTİĞİ FAKTÖRLER VARDI"

Genç bir hocaydı, çağdaş antrenmanlar yaptıran, rakip analizine inanan, belli hedefler doğrultusunda takımı organize etmeye çalışa nbir hocaydı. Sadece rakipler değil, mücadele etmesi gereken birçok faktör vardı. Pandemi, sakatlıklar, VAR hakemleri vardı.

"EFSANE KAPTAN GELDİ"

Buna rağmen öyle ya da böyle takım şampiyonluk potasında, 10 maç var ve anahtar efsane oyuncu, efsane kaptan Emre Belözoğlu'nun elinde. Geçen sene de Ersun hoca sonrasında takımın başına geçmişti aslında Emre Belözoğlu. Zor bir görev, kendi ekibini kuracak. Emre Belözoğlu kendi kondisyonerini, kendi analizilerini getirecektir ve ilk maça takımı organize edecektir.

"POZİTİF ETKİSİ OLACAKTIR"

Bu etapta yeni sezon planları yapılacak. Emre Belözoğlu planları iyi bilen, rakibi ve kendi takımını çözen bir futbol adamı. Bu takımın oluşmasında, transferlerde de çok etkili olduğu için oyuncular üzerinde de pozitif etkisi olacaktır. Daha farklı duygularla göreceğimizi düşünüyorum Fenerbahçe takımını.

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Erol Bulut Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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