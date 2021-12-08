Farklı tatlarla masalarını süslemek isteyenler buraya! Gürcü mutfağından ıspanaklı pkhali tarifi

Pkhali, Gürcistan mutfağının sevilen ve çokça tercih edilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pancarlı, lahanalı, fasulyeli ve ıspanaklı gibi birçok farklı çeşidiyle sofraları zenginleştiren pkhali tariflerinin ortak noktası ise ceviz püresi sosu. Gürcü sofralarında yemeklerin yanına meze olarak sıkça servis edilen pkhali, lezzeti ve sunumuyla ülkenin sınırlarını da aşmış durumda. Sadece bitkisel malzemelere sahip olan tarif aynı zamanda vejetaryen ve vegan beslenmeyi benimseyenler için de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. İşte, dünya mutfaklarından farklı lezzetleri denemeyi sevenler için Gürcistan'dan ıspanaklı pkhali tarifi.

ISPANAKLI PKHALİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı ceviz

100 gram ıspanak

1 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

Yarım çay kaşığı pul biber

1/4 çay kaşığı çemen otu tozu (bulabilirseniz aynı miktarda mavi çemen)

3 yemek kaşığı sirke

1 tutam ince kıyılmış taze kişniş veya 1 çay kaşığı kuru kişniş

Tuz

Soğanın çeyreği

Servis için nar taneleri

Bulabiliyorsanız, 1/4 çay kaşığı da kadife çiçeği tozu ilave edebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI