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Farklı tatlarla masalarını süslemek isteyenler buraya! Gürcü mutfağından ıspanaklı pkhali tarifi

08.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan'ın ünlü yemeklerinden biri olan pkhali, birbirinden farklı çeşitleriyle oldukça lezzetli bir tarif. Salata, meze veya sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz pkhali, cevizi, sarımsağı, renkleri ve kıvamıyla hem damakları hem de sofraları şenlendiriyor. Siz de farklı kültürlerin tatlarını sofranıza taşımayı seviyorsanız, Gürcü mutfağından ıspanaklı pkhali tarifine mutlaka bir göz atın.

Farklı tatlarla masalarını süslemek isteyenler buraya! Gürcü mutfağından ıspanaklı pkhali tarifi

Pkhali, Gürcistan mutfağının sevilen ve çokça tercih edilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pancarlı, lahanalı, fasulyeli ve ıspanaklı gibi birçok farklı çeşidiyle sofraları zenginleştiren pkhali tariflerinin ortak noktası ise ceviz püresi sosu. Gürcü sofralarında yemeklerin yanına meze olarak sıkça servis edilen pkhali, lezzeti ve sunumuyla ülkenin sınırlarını da aşmış durumda. Sadece bitkisel malzemelere sahip olan tarif aynı zamanda vejetaryen ve vegan beslenmeyi benimseyenler için de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. İşte, dünya mutfaklarından farklı lezzetleri denemeyi sevenler için Gürcistan'dan ıspanaklı pkhali tarifi.

ISPANAKLI PKHALİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı ceviz

  • 100 gram ıspanak

  • 1 diş sarımsak

  • Bir tutam maydanoz

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • 1/4 çay kaşığı çemen otu tozu (bulabilirseniz aynı miktarda mavi çemen)

  • 3 yemek kaşığı sirke

  • 1 tutam ince kıyılmış taze kişniş veya 1 çay kaşığı kuru kişniş

  • Tuz

  • Soğanın çeyreği

  • Servis için nar taneleri

  • Bulabiliyorsanız, 1/4 çay kaşığı da kadife çiçeği tozu ilave edebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Ispanakları haşlayın ve süzün. Eğer haşlayıp süzmekle vakit kaybetmek istemiyorsanız yapışmaz bir tavada suyunu salıp çekene kadar pişirin.

  • Nar taneleri dışında verilmiş olan bütün malzemeleri ve ıspanağı rondoda püre kıvamına gelene kadar çekin.

  • Geleneksel Gürcü tarifine göre, püre haline getirme işlemi kıyma makinesi yardımıyla yapılıyor, ancak siz daha pratik olacağı için rondo kullanabilirsiniz.

  • Soğanı minik minik doğrayarak elde etmiş olduğunuz püreye ekleyin ve karıştırın.

  • Oluşan karışımdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın ve top haline getirin.

  • Top haline getirdiğiniz parçalara parmağınızla bastırarak çukurlar oluşturun.

  • Bu işlemi bütün parçalar için uygulayın.

  • Daha sonra oluşturduğunuz çukurların içini nar taneleriyle doldurun.

  • Gürcistan'ın meşhur lezzeti pkhali servise hazır. Afiyet olsun!
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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan
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