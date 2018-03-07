Gürkan Uygun, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin kadrosunda!

Kanal D’nin başrolünü Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği, yakında izleyicisi ile buluşacak olan dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin adından çokça söz ettiren oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun da var.

Bugüne kadar yer aldığı projelerle izleyicisinin haklı beğenisini kazanan ünlü oyuncu, yılın merakla beklenen projesinde; Mehmed’in fedaisi Delibaş rolünde. Delibaş, canını Mehmed’e adamış, onun uğrunda ölüp, öldürecek tabiri caizse bir cengaver.

Yayınlanan tanıtımlarla seyircide büyük beğeni ve sempati uyandıran Uygun, yeni imajı ile de çok beğenildi.