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Gürsel Tekin'in haber spikeri eşi Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

13.07.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Özkan, sosyal medya hesabını geri almasının ardından yaptığı açıklamada, bazı fotoğraflarının silindiğini ve bazı kişilerin takipten çıkıldığını söyledi.

Gürsel Tekin'in haber spikeri eşi Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği haber spikeri eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullandığı bilinen Özkan'ın Instagram hesabı, henüz kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından hacklendi.

BAZI FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

Hackerler, hesabı ele geçirmelerinin ardından bazı fotoğrafları sildi ve Özkan'ın arkadaşlarını takipten çıkardı. Bu kişilerin kim olduğu bilinmezken, Mehtap Özkan 2 saat aranın ardından hesabını geri almayı başardı.

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AÇIKLAMADA BULUNDU

Mehtap Özkan daha sonra başına gelen durum hakkında takipçilerini ve yakınlarını bilgilendirmek adına bir açıklamada bulundu. Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar, hesabım hacklenmiş. Bir iki saatlik uğraşla kurtardık. Bazı arkadaşlarım ve fotoğraflarım silinmiş kusura bakmayın."

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Gürsel Tekin
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