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'Gururluyum' diyerek duyurmuştu! Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı

24.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'nda yer alması sosyal medyada gündem olurken şarkının kazanacağı para da ortaya çıktı.

'Gururluyum' diyerek duyurmuştu! Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı

Son dönemde iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak gündeme gelen Zeynep Bastık kazancıyla da dikkat çekiyor. Kazandığını gayrimenkule yatıran Bastık, Dünya Kupası'nda da sahne alacak.

Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

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Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacak. Bastık'ın "Gururluyum" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme gelmişti.

Ekran Alıntısı

Bir kısım takipçi Bastık'ı desteklerken bir kısım ise Bastık'ın cover yaparak böyle bir başarıya imza atmasına tepkiliydi.


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