''Guti Hernandez, Beşiktaş'a gelmeyi istiyor''

Beşiktaş, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Ancak yeni sezonda siyah-beyazlı takımın başında kimin olacağı merak ediliyor.

Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından olan, Şenol Güneş döneminde yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez'in Beşiktaş'ı çalıştırmak istediği ortaya çıktı.

Guti Hernandez'in menajeri olan Marco Kırdemir, TV 100'e yaptığı açıklamada "Guti, Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor. Real Madrid'den sonra Beşiktaş'ta oynadı. Ciddi anlamda Beşiktaş'ı çok seviyor. Çok yakından Beşiktaş'ı takip ediyor. Eğer bir teklif gelirse gözünü kırpmadan uçağa atlayıp gelir. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor" açıklamasını yaptı.

Guti Hernandez, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2019-2020 sezonunda La Liga II takımlarından Almeria'yı çalıştırdı. İspanyol isim, 22 karşılaşmada 1,45 puan ortalaması yakaladı.

