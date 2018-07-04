Guus Hiddink'ten Cocu sözleri: Bir volkanın üzerinde...

Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a konuşan 71 yaşındaki Hiddink, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor." dedi.
Hiddink, "Şu anda Fenerbahçe'de daha sakin bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Orada bir volkanın üzerinde rahat çalışabilir." yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Cocu getirilmişti.
Hiddink, 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
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