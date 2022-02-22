Güvecin en kolay ve nefis hali: Kasede güveç tarifi

Güveç dendiğinde akan sular durur! Tavuklu, etli, balıklı, karidesli olması fark etmeksizin her haline hayran kalınan pamuk gibi yumuşacık etleriyle yemeye doyum olmayan güveci bir de bizim tarifimizle deneyin. Küçük güveç kaplarında yapabileceğiniz gibi ısıya dayanıklı cam kaselerde de yapabileceğiniz güveç tarifini mutlaka denemelisiniz!

KASEDE GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo parça et

3 patlıcan

2 soğan

2 diş sarımsak

3 patates

3 domates

100 gram kuyruk yağı

Tuz

Karabiber

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çorba kaşığı salça

HAZIRLANIŞI

Kasaptan aldığınız eti kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. (Direkt olarak kasaptan kuşbaşı olarak da alabilirsiniz, fakat biraz daha minik doğranmasını talep edebilirsiniz.)

Düdüklü tencereyi ocağa alın ve altını olabildiği kadar açın. Yeteri kadar ısınan düdüklü tencerenin içerisine doğradığınız etleri alın ve güzelce renk alana kadar mühürleyin.

Mühürlenen etlerin üzerine sıcak su ekleyin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Ocağı orta ateşe alıp 20-25 dakika kadar pişirin.

Yeteri kadar haşlanan etleri orta boy tencerenin içerisine alın.

Üzerine ayçiçeği yağı ekleyin. Ocağın altını kısın ve hafifçe kavrulması için süre tanıyın.

Kuru soğanı minik minik doğrayıp kavrulan etlerin üzerine dökün.

Güzelce yıkayıp kabuklarını soyduğunuz patatesleri ve patlıcanları bol sıvıyağda kısa bir süre kızartın.

Kızaran patatesleri ve kızaran patlıcanları kavrulan etlerin üzerine ilave edip, kısa süre karıştırın.

Isıya dayanıklı cam kaselerin veya güveç kaselerinin içerisine hazırladığınız etli karışımdan pay edin.

Yıkayıp kabuklarını soyduğunuz domatesleri rendeleyin.

Rende domatesleri hazırladığınız etli patatesli karışımın üstüne dökün.

Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları ortadan ikiye kesip cam kaselerin orta kısımlarına yerleştirin.

Son olarak salçayı sıcak suyla açıp güveçlere paylaştırın. Minik minik kestiğiniz kuyruk yağlarından da yerleştirin.

Hazırlanan kaplara ilk olarak yağlı kağıt ardından da alüminyum folyo kaplayın.

Isıtılmış 190 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirip, servis edin.



