MAGAZİN

Güven Bana'ya katılan fenomen Aytuğ Ergen kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana programına katılan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Instagram hesabından yarışmadan kazandığı 20 bin TL'yi ne yapacağını duyurdu.

Güven Bana'ya katılan fenomen Aytuğ Ergen kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği Güven Bana yarışmasına katıldı. Yarışmadan 20 bin TL kazanan Ergen kazandığı parayı LÖSEV'e bağışlayacağını söyledi.

"LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAK"

20 bin TL ödülde butona basan Ergen, "Benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal medyada aileme, hem de LÖSEV'e bağışlayacağım" dedi.

Öte yandan Instagram hesabından açıklama yapan Aytuğ Ergen, ödülden kalan parayı da takipçilerine dağıtacağını söyledi.

Ergen, çekilişe katılan 30 kişiye 100 lira gönderecek. Ergen açıklamasında "Güven Bana Yarışmasından Kazandığım Paranın Bir Bölümünü Löseve Bağışladım Bir Bölümünü Sizlere Vermek İstedim" dedi.


PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!
Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık! Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güven bana Aytuğ Ergen Aytuğ Ergen güven bana

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık! Her Yerde Sen 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık!

Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu! Aşk Ağlatır'da hangi rolde oynayacak?

Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu!

Show TV'den iddialı dizisi Kuzey Yıldızı'nın oyuncuları belli oldu! Kuzey Yıldızı dizisinin konusu nedir?

Yeni sezonun iddialı dizisinde buluştular

Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon fragmanı

Sevilen dizinin hayranlarına müjde!

Acun Ilıcalı duyurmuştu! Cansu Dere ile anlaşma iptal

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.