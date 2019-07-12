Mynet Trend

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.07.2019 02:03 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında iki yarışmacıya "İstiklal Marşının bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu soruldu. Yarışmacılar İstiklal Marşı'nı doğru okuyamayınca Müge Anlı araya girdi.

Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana” isimi yarışma programı yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Yarışmacılara yöneltilen "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusunda yarışmacılar uzun süre doğru yanıtı veremedi.

Yarışmacılar soruya cevap vermek için İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaya çalışsa da yapamayınca araya Müge Anlı girdi. Müge Anlı ise yarışmacıların hatırlaması için İstiklal Marşı'nın ilk dizesini okudu.

Yarışmacılara sitem de eden Müge Anlı, “Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı’nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı” dedi.

Soruya cevap veren kadın yarışmacı ise, “İnanamıyorum, benim için utanç kaynağı” dedi. Buna rağmen yarışmacılar soruyu doğru cevapladı.


PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Aleyna Tilki’nin kardeşi oyuncu olduAleyna Tilki’nin kardeşi oyuncu oldu
Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdiKaradenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı Güven Bana

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Günün kahramanı! Hemen arkasından atladı ve...

Günün kahramanı! Hemen arkasından atladı ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri başladı

Aleyna Tilki’nin kardeşi oyuncu oldu

Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi

Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi

Marvel’ın yeni projesi The Eternals’ın kadrosu şekilleniyor

Marvel’dan peş peşe bomba transferler

Ölümcül oyun Momo’nun filmi geliyor

Ölümcül oyun Momo’nun filmi geliyor

La Casa de Papel'in yeni sezonundan ilk fotoğraflar

La Casa de Papel'e 3 isim daha katıldı! Yeni sezondan ilk kareler...

Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet deneyi: Aporia"

Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet Deneyi: Aporia"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.