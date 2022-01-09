Güven Yalçın'dan ilginç itiraf: Kendimi yere atabilirdim

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlginç bir itirafta bulunan Güven Yalçın bir pozisyonda kendini yere atabileceğini söyledi.

"GEREKSİZCE GOLLER YEDİK"

Karşılaşmatı değerlendiren Güven Yalçın "Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun." dedi.

"ATAYIM MI KENDİMİ DEDİM"

Kaçırdığı pozisyonla ilgili konuşan Güven Yalçın "Gole gidiyordum, birisi çekti beni. 'Atayım mı kendimi' dedim Açıkcası kendimi yere atabilirdim. 'Gideyim' dedim. 2-1'di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti." ifadelerini kullandı.

