Güverte mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Güverte Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden biri olan Güverte, gemi inşaatı ve deniz işletmelerinde görev almak isteyen kişilerin okuması gereken bir bölümdür. Deniz teknolojileri ile ilgilenen kişilerin ilgisini çeken Güverte Bölümü, ülkemizde az kişinin tercih ettiği alanlardan biridir. Temel gemicilik eğitimi verilen bu bölümde, profesyonel kişiler tarafından verilen dersler sayesinde öğrenciler yetiştirilir. Bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler, 4 yıl boyunca derslerini başarılı olarak geçerse bölümün lisans diplomasını alabilir. Aynı zamanda gemi, yat ve deniz alanında çalışmalara katılabilirler.

Güverte Bölümü nedir?

Üniversitelerin pek çok gemicilik bölümünden biri olan Güverte, temel gemicilik eğitiminin verildiği bir alandır. 4 yıllık bir lisans programı olan bu bölüm, son teknolojileri kullanarak teknik resimler yapan ve işlerini standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirebilen kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Güverte Bölümünü tercih etmeyi düşünen kişilerin çizim yeteneğinin ve iletişim yeteneğinin kuvvetli olması gerekir. Bölümden mezun olduktan sonra ise kendi alanlarında donanımlı olması gereken güverte mezunları, gemicilik ve denizcilik alanına ilgi duyduğu takdirde hızla tecrübe kazanabilir.

Güverte bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Güverte Bölümü, üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden biridir. Bölümden mezun olmak için öğrencilerin tüm kredilerini doldurması ve üniversitelerinin mezuniyet şartlarını yerine getirmelidir. Güverte bölümü sayısal puan türünde öğrenci almaktadır. Dört yıllık eğitimin sonunda stajlarını yapan öğrenciler, iş hayatına atılmaya hazır olurlar. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca tasarım, teknik çizim ve denizcilik alanı ile ilgili pek çok teorik ders verilir. Güverte bölümünde okumak isteyenlerin 4 yıllık eğitim hayatları boyunca karşısında pek çok ders çıkacaktır. Güverte Bölümü dersleri şu şekildedir:

Gemicilik

Gemi manevrası

Denizde haberleşme

Deniz kimyası

Teknik resim

Denizde güvenlik

Göksel seyir

Gemi inşa

Vardiya standartları

Denizcilik işletmeleri yönetimi

Küresel trigonometri

Matematik

Yük işlemleri ve gemi stabilitesi

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Denizde canlı kalma ve can kurtarma teknikleri

Güverte mezunları ne iş yapar?

Güverte Bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça fazladır. Çeşitli kurumlarda çalışabilirler veya proje tasarımlarında görev alabilirler. Ayrıca özel sektörde ve devlet kurumlarına çalışmak için de alan bulabilirler. Genellikle gemicilik ve denizcilik sektöründe yer alan Güverte mezunları, aynı zamanda çalıştıkları kurumda kalite kontrol, ölçme ve kontrol, kullanılacak malzemeleri belirleme gibi çeşitli alanlarda da çalışırlar. Güverte bölümünden mezun kişilerin sorumluluklarından bazıları şunlardır:

Seyir sırasında bir gemici ile birlikte nöbet tutmak

Limandan ayrılış esnasında geminin arkasından işaret lambasıyla birlikte kaptana deniz trafiğiyle ilgili bilgi vermek

Gemi seyir hâlindeyken gözcülük yapmak

ve 2. kaptanın verdiği talimatları gerçekleştirmek

Sinyal ışığı kullanarak telefon veya telsizle diğer gemiler ve kıyıyla iletişim kurmak

Gemi vinçlerinin kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Geminin seyri ve hareketiyle ilgili rapor yazmak, görev ve işlemleri yerine getirmek

Gemideki güverte teçhizatının temizlik ve bakımlarını organize etmek, denetimini yaparak raporlamak

Harita, radar, pusula gibi yardımcı araçlar kullanarak geminin güvenli bir şekilde rotasında ilerlemesini sağlamak

kaptandan sonra geminin sevk ve idaresi konusunda sorumluluk almak

Geminin kumanda merkezi olan köprü üstünü göreve hazırlamak

Güvertede görev alacak gemiciler arasında iş bölümü yapmak ve yaptırmak

Can kurtarma filikalarının ve aletlerin bakımını sağlamak ve denetlemek

Limanlarda yükleme ve boşaltma işlemlerini gözlemleyerek hatasız bir şekilde yürütülmesi için önlemler almak

Gemicilerin aldıkları emirlere uyup uymadıklarını ve görevlerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek

Güverte mezunları iş imkânları nedir?

Güverte Bölümü okuyanlar için iş imkânları denizcilik ve gemicilik sektörü ile ilgili farklı alanları kapsar. Bu bölümde okuyan kişiler teknik çizim ve tasarım konusunda başarılı oldukları için mezun olduktan sonra çeşitli projelerin tasarımında görev alabilirler. Liman işletmelerinde de çalışabilirler. Buralarda yüklerin gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslim edilmesi ve yönetimi gibi süreçlerden sorumludurlar.

Güverte mezunları nerelerde çalışır?

Güverte mezunlarının çalışabileceği yerler arasında hem kamu hem de özel sektörde seçenekler bulmak mümkündür. Bu bölümü okuyan kişiler, özel sektörde pek çok gemi işletmesinde iş bulabilirler. Ayrıca devlet kurumlarında da gemicilik ve denizcilik faaliyetleri yürütülen yerlerde çalışabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak için güverte mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmesi gerekir. Bu sınavdan başarılı puan alarak devlet kurumlarında pozisyon bulabilirler.

Güverte mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Güverte Bölümünden mezun olan kişiler Uzak Yol Güverte Zabiti olarak unvan almaktadır. Bu kişiler, devlet kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Kamu tersanelerinde güverte bölümünden mezun kişiler çalışmaktadır. KPSS’ye girdikten sonra yeterli puanı alan güverte bölümü mezunları, denizcilik müsteşarlığına bağlı kuruluşlarda da iş bulabilir. Devlet kurumlarında çalışan güverte mezunları, oldukça iyi bir maaşa sahiptir. Genellikle iş bulma konusunda zorluk çekmeyen güverte mezunları, ülkemizde az sayıda olduğu için girdikleri işte uzun süreli kalma konusunda istikrarlıdır.

Güverte mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Güverte mezunu olan kişilerin özel sektörde bulabilecekleri pek çok iş vardır. Özellikle gemi ve liman işletmelerinde bu bölümden mezun kişiler için çok geniş bir iş imkanı bulunur. Ülkemizde az kişinin tercih ettiği bir bölüm olduğu için genellikle iş bulma olasılığı oldukça yüksektir. Özel sektörde deniz nakliye şirketleri, deniz acentaları, marina işletmeleri, gemi tasarım atölyeleri güverte mezunları çalıştırır. Yani özel sektörde de oldukça yüksek maaşlı bir iş bulmak mümkündür.



