Guymak nasıl yapılır? Guymak malzemeleri neler?

Guymak, oldukça az ve her mutfakta bulunan türden malzemelerden yapılır. Guymak yaparken gerekli malzemeler arasında 500 gr. kaymak, 5ml. limon suyu, 250 ml. süt ve 800 gr. şeker yer alıyor. Un, süt ve kaymak pembe renk alana kadar yarım saat karıştırılır. İşte guymak malzemeleri ve tarifi...

GUYMAK MALZEMELERİ

500 gr. kaymak

5ml. limon suyu

250 ml. süt

50 gr. bal

400 gr. un

750 ml. su

800 gr. şeker

GUYMAK NASIL YAPILIR?

Süt, un ve kaymak pembemsi renk alana dek yarım saat boyunca karıştırılır. Bu karışım kavrulunca orta boy tepsiye yayılır ve fırında 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Bu esnada su, şeker, bal ve limon ile hazırlanan şurup, fırından çıkan tatlının üzerine sıcak olarak dökülür. Şurup çekince dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...



