Güzel Günler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Güzel Günler 9. Bölümden kareler

Güzel Günler bu akşam var mı oldukça merak ediliyor. Her hafta pazar günü yayınlanan dizide Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Burak Dakak başrolleri paylaşıyor. Özlenen aile komedisini ekranlara taşıyan Güzel Günler dizisi oldukça iyi bir izleyici kitlesine de sahip. Peki bu akşam Güzel Günler var mı, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni yıl arası vermeden yayın hayatına devam eden dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak.

Ecem Erkek ve Binnur Kaya'nın komik halleri izleyiciyi oldukça güldürüyor. Sıcacık bir aile dizisi olan Güzel Günler iyi bir izleyici kitlesine sahip. Pazar akşamlarını keyiflendiren Güzel Günler'in ueni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Feyyaz'a kız bakılıyor. Kıymet kendi kendine yine bir plan kurup Füsun'u da işin içine dahil ediyor. Bir yandan da Mihran ve Selma konağın satışı üzerine tartışmaya girişiyorlar. Güzel Günler bu akşam yeni bölümüyle yine izleyicileri kırıp geçirecek gibi duruyor.

OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler

