MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Güzel Günler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Güzel Günler 9. Bölümden kareler

Güzel Günler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Güzel Günler 9. Bölümden kareler

08.01.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler bu akşam var mı oldukça merak ediliyor. Sevilen aile dizisi Güzel Günler'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın başrolünü üstlendiği dizide Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelmesiyle yaşadıkları anlatılıyor. Peki Güzel Günler bu akşam var mı, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

Güzel Günler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Güzel Günler 9. Bölümden kareler

Güzel Günler bu akşam var mı oldukça merak ediliyor. Her hafta pazar günü yayınlanan dizide Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Burak Dakak başrolleri paylaşıyor. Özlenen aile komedisini ekranlara taşıyan Güzel Günler dizisi oldukça iyi bir izleyici kitlesine de sahip. Peki bu akşam Güzel Günler var mı, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni yıl arası vermeden yayın hayatına devam eden dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak.

3536079_810x458

Ecem Erkek ve Binnur Kaya'nın komik halleri izleyiciyi oldukça güldürüyor. Sıcacık bir aile dizisi olan Güzel Günler iyi bir izleyici kitlesine sahip. Pazar akşamlarını keyiflendiren Güzel Günler'in ueni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Feyyaz'a kız bakılıyor. Kıymet kendi kendine yine bir plan kurup Füsun'u da işin içine dahil ediyor. Bir yandan da Mihran ve Selma konağın satışı üzerine tartışmaya girişiyorlar. Güzel Günler bu akşam yeni bölümüyle yine izleyicileri kırıp geçirecek gibi duruyor.

guzel-gunler-konusu-ne-oyunculari-kimler-guzel-15373935_3725_amp

OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

3545863_810x458

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyorFırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyor
Süper minisiyle olay oldu! "Doğal haline dön"Süper minisiyle olay oldu! "Doğal haline dön"
Beyaz bikinisiyle poz verdi! Görenler "Göğüsleri bile erimiş" dediBeyaz bikinisiyle poz verdi! Görenler "Göğüsleri bile erimiş" dedi
Anahtar Kelimeler:
güzel günler ecem ele

En Çok Okunan Haberler

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

AK Parti'den 'EYT' açıklaması: İlk maaşlar için tarih verdi!

AK Parti'den 'EYT' açıklaması: İlk maaşlar için tarih verdi!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.