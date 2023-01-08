Güzel Günler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Güzel Günler 9. Bölümden kareler

Güzel Günler bu akşam var mı oldukça merak ediliyor. Her hafta pazar günü yayınlanan dizide Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Burak Dakak başrolleri paylaşıyor. Özlenen aile komedisini ekranlara taşıyan Güzel Günler dizisi oldukça iyi bir izleyici kitlesine de sahip. Peki bu akşam Güzel Günler var mı, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...
Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni yıl arası vermeden yayın hayatına devam eden dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak.
Ecem Erkek ve Binnur Kaya'nın komik halleri izleyiciyi oldukça güldürüyor. Sıcacık bir aile dizisi olan Güzel Günler iyi bir izleyici kitlesine sahip. Pazar akşamlarını keyiflendiren Güzel Günler'in ueni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de yayınlanacak.
Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Feyyaz'a kız bakılıyor. Kıymet kendi kendine yine bir plan kurup Füsun'u da işin içine dahil ediyor. Bir yandan da Mihran ve Selma konağın satışı üzerine tartışmaya girişiyorlar. Güzel Günler bu akşam yeni bölümüyle yine izleyicileri kırıp geçirecek gibi duruyor.
Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler