Güzel Günler final mi yapıyor, bitecek mi? Güzel Günler 22. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

Güzel Günler dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Güzel Günler dizisi nedeniyle 21 Mayıs Show TV yayın akışı araştırılıyor. Dizinin final iddiaları da güncemdeki yerini koruyor. İşte Güzel Günler final mi yapıyor sorusunun cevabı ve son bölüm özeti...

GÜZEL GÜNLER FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

Kanaldan ve yapım şirketinden henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Güzel Günler dizisi 26. bölümü ile ekrana veda edecek.

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Kafede çıkan yangın sonrası Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim'i eve getirir. Bu durumu hoş karşılamayan Saliha, dönüşü olmayan bir adım atacaktır. Bu sırada Füsun'un sevdasını fark eden Hakim, durumu Kıymet'e nasıl söyleyeceğinin derdine düşer.

Aleyna'nın bitmeyen istekleri ailenin sabrını sınarken, Feyyaz'ı ayrılık kararının eşiğine getirir. Selma ve Leylim'in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülecek, yılların sırrı açığa kavuşacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Güzel Günler

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsun

14.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güzel Günler - Yeni Bölüm

00.15 Aile

02.45 Kızılcık Şerbeti

