Güzel Günler final mi yapıyor, bitecek mi? Güzel Günler 22. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

Güzel Günler dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Güzel Günler dizisi nedeniyle 21 Mayıs Show TV yayın akışı araştırılıyor. Dizinin final iddiaları da güncemdeki yerini koruyor. İşte Güzel Günler final mi yapıyor sorusunun cevabı ve son bölüm özeti...
Kanaldan ve yapım şirketinden henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Güzel Günler dizisi 26. bölümü ile ekrana veda edecek.
Kafede çıkan yangın sonrası Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim'i eve getirir. Bu durumu hoş karşılamayan Saliha, dönüşü olmayan bir adım atacaktır. Bu sırada Füsun'un sevdasını fark eden Hakim, durumu Kıymet'e nasıl söyleyeceğinin derdine düşer.
Aleyna'nın bitmeyen istekleri ailenin sabrını sınarken, Feyyaz'ı ayrılık kararının eşiğine getirir. Selma ve Leylim'in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülecek, yılların sırrı açığa kavuşacaktır.
06.00 Güzel Günler
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsun
14.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güzel Günler - Yeni Bölüm
00.15 Aile
02.45 Kızılcık Şerbeti