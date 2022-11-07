MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Güzel Günler oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Güzel Günler dizisi oyuncuları ve isimleri

Güzel Günler oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Güzel Günler dizisi oyuncuları ve isimleri

07.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Güzel Günler her hafta pazar akşamları ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Show TV’de ekrana gelecek olan Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Peki, Güzel Günler oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

Güzel Günler oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Güzel Günler dizisi oyuncuları ve isimleri

Güzel Günler oyuncuları ve isimleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Güzel Günler dizisi her hafta pazar akşamları yayınlanacak. Dizide yaşadıkları bir felaket nedeniyle ayrı düşen Selma ve Mihran'ın hikayesini anlatacak. Güzel Günler oyuncuları arasında yer alan Leyla Tanlar Selma karakterine, Burak Dakak ise Mihran karakterine hayat veriyor.

GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI

Güzel Günler dizisi oyuncuları arasında Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse bulunuyor.
Binnur Kaya - Kıymet
Ecem Erkek - Füsun
Leyla Tanlar - Selma
Zeynep Çamcı - Altan
Olgun Toker - Atakan
Burak Dakak - Mihran
Yıldıray Şahiner - Hakim
Orkuncan İzan - Feyyaz
Oya İloğulları - Alya
Seray Gözler - Saliha
Duygu Köse - Leylim
Dora Dalgıç - Ayşim

güzel-günler

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır.
Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran.
Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın barista kuzeni Atakan’ın (Olgun Toker), Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet’in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
The Sandman'den beklenen haberThe Sandman'den beklenen haber
Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...
Araç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklamasıAraç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Güzel Günler dizisi güzel günler Oyuncu turu

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Memur, emekli ve asgari ücretliyi heyecanlandıran çalışma: 'Refah payı' artışı geliyor

Memur, emekli ve asgari ücretliyi heyecanlandıran çalışma: 'Refah payı' artışı geliyor

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Şırnak ve Ardahan'daki evler sahiplerini buldu

Şırnak ve Ardahan'daki evler sahiplerini buldu

MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!

MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!

İlginizi Çekebilir

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.