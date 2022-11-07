Güzel Günler oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Güzel Günler dizisi oyuncuları ve isimleri

Güzel Günler oyuncuları ve isimleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Güzel Günler dizisi her hafta pazar akşamları yayınlanacak. Dizide yaşadıkları bir felaket nedeniyle ayrı düşen Selma ve Mihran'ın hikayesini anlatacak. Güzel Günler oyuncuları arasında yer alan Leyla Tanlar Selma karakterine, Burak Dakak ise Mihran karakterine hayat veriyor.

GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI

Güzel Günler dizisi oyuncuları arasında Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse bulunuyor.

Binnur Kaya - Kıymet

Ecem Erkek - Füsun

Leyla Tanlar - Selma

Zeynep Çamcı - Altan

Olgun Toker - Atakan

Burak Dakak - Mihran

Yıldıray Şahiner - Hakim

Orkuncan İzan - Feyyaz

Oya İloğulları - Alya

Seray Gözler - Saliha

Duygu Köse - Leylim

Dora Dalgıç - Ayşim

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran.

Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın barista kuzeni Atakan’ın (Olgun Toker), Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet’in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

