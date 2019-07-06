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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un mayolu paylaşımına beğeni yağdı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 06.07.2019 01:54 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuna beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un mayolu paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'de Beren Saat ile birlikte rol alan Melisa Şenolsun, InStyle dergisinin yeni sayısı için özel pozlar verdi.

Dergiye kapak olan Melisa Şenolsun, çekimlerdeki mayolu bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa süre binlerce beğeni ve yorum geldi.

melisa

InStyle dergisine açıklamalar yapan Şenolsun, bir kadın mafya üyesini oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyerek, "Ters köşe rolleri seviyorum. 'Çukur'un kadın versiyonunda oynamayı isterdim" dedi.

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