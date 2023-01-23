Güzel oyuncu Müjde Uzman son haliyle korkuttu!

Oğuzhan Uğur ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman bu defa yeni rolüyle gündeme geldi. 20 Ocak'ta vizyona giren Kutsal Damana 4 filminde zombi rolünü oynayan yıldız, sevenlerini korkuttu.

Kutsal Damacana 4 filmiyle beyaz perdeye döndüğünü duyuran Müjde Uzman, Instagram hesabından set halini paylaştı.

Plastik makyajla bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Takipçileri Uzman'a ''İlk gördüğümde 'tövbe estağfurullah' dedim'' ve ''Bir an ödüm koptu, neyse ki makyajmış'' gibi yorumlar yaptı.

Kutsal Damacana 4 filminde Müjde Uzman'a Şafak Sezer, Ersin Korkut, Nilgün Belgün gibi isimler eşlik ediyor. Galada röportaj veren Şafak Sezer, ''Makyaj ve animasyon bölümü çok masraflı'' açıklamasıyla dikkat çekti.

2008 yılından beri oyunculuk yapan Müjde Uzman, daha önce Kiralık Aşk, Savaşçı, Muhteşem Yüzyıl, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda rol almıştı.

Müjde Uzman, bir dönem ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.



