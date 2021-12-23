MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

23.12.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde anne olan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü yarı çıplak pozlarını paylaşarak kutladı. Özpirinçci, doğum günü paylaşımına ''Ateşli baba'' anlamına gelen ''Hot daddy'' notunu düştü.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Geçtiğimiz günlerde kızı Mercan'ı kucağına alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı. Özpirinçci, doğum günü paylaşımına, ''İyi ki doğdun hot daddy! İyi ki varsın! Birlikteliğimize kattığımız yeni hayatla, bu ve bundan sonraki her yaşında sağlık, keyif, huzur, eğlence, seyahat, güzel yemek, şen sofralar, heyecanlandıran işler bizimle olsun! Seni seviyorum'' notunu düştü.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Özge Özpirinçci, geçmişte meslektaşı Engin Altan Düzyatan ile aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Güzel oyuncu, Düzyatan ile ayrıldıktan sonra Tatar Ramazan dizisinde tanıştığı Burak Yamantürk ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Uzun yıllar birlikte olan ikili, Özge Özpirinçci'nin hamilelik haberinden sonra dünyaevine girdi.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Özge Özpirinçci, hamilelik döneminde verdiği bir röportajda kızının adını ''Üzüm'' koymak istediğini ancak eşi Yamantürk'ün bu isme sıcak bakmadığını anlatmıştı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Bebeklerinin adını doğduktan sonra koyan çift, kızlarına ''Mercan'' adını verdi.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Evde Tek Başına'nın yıldızı kız arkadaşını boğmaya çalıştıEvde Tek Başına'nın yıldızı kız arkadaşını boğmaya çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.