Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Burak Yamantürk'ün yarı çıplak pozlarını paylaştı! ''İyi ki doğdun hot daddy!''

Geçtiğimiz günlerde kızı Mercan'ı kucağına alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı. Özpirinçci, doğum günü paylaşımına, ''İyi ki doğdun hot daddy! İyi ki varsın! Birlikteliğimize kattığımız yeni hayatla, bu ve bundan sonraki her yaşında sağlık, keyif, huzur, eğlence, seyahat, güzel yemek, şen sofralar, heyecanlandıran işler bizimle olsun! Seni seviyorum'' notunu düştü.

Özge Özpirinçci, geçmişte meslektaşı Engin Altan Düzyatan ile aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu, Düzyatan ile ayrıldıktan sonra Tatar Ramazan dizisinde tanıştığı Burak Yamantürk ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Uzun yıllar birlikte olan ikili, Özge Özpirinçci'nin hamilelik haberinden sonra dünyaevine girdi.

Özge Özpirinçci, hamilelik döneminde verdiği bir röportajda kızının adını ''Üzüm'' koymak istediğini ancak eşi Yamantürk'ün bu isme sıcak bakmadığını anlatmıştı.

Bebeklerinin adını doğduktan sonra koyan çift, kızlarına ''Mercan'' adını verdi.



