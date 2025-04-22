Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden anlamlı Neşet Ertaş konser gecesi

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Yunusemre Millet Çarşısı’nda, Türk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla düzenlediği bir konserle müzikseverlerle buluştu. KonserDe, okulun öğretmenleri Ali Yerlikaya, Mesut Barış ve Erdem Akar’ın yanı sıra öğrenciler de sahne aldı.

KONSERİN AÇILIŞ KONUŞMASINI UNESCO TEMSİLCİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konserin açılış konuşmasını UNESCO temsilcisi Ali Yakıcı gerçekleştirdi. Konuşmasında, Ertaş’ın Türk müziğine kattığı değerlerden ve UNESCO ödülünden bahsederek, bu tür etkinliklerin kültürel mirası yaşatmanın önemli bir yolu olduğunu vurguladı.

Konserin sunuculuğunu ise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Özer üstlendi. Etkinlik, Neşet Ertaş’ın müziğine olan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMA NOKTASINDA BÜYÜK BİR ADIM"

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş, halk müziğimizin en önemli figürlerinden biriydi ve onun anısını yaşatmak için bu etkinliği düzenlemek bizler için büyük bir onurdu. Ayrıca bu özel günde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de sahne alarak bu etkinliği bir arada yapabilmiş olmaları, kültürel mirasımıza sahip çıkma noktasında büyük bir adım. Okulumuz, sanat ve kültürle iç içe gelişmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katılarak, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır