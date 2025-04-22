EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden anlamlı Neşet Ertaş konser gecesi

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Türk halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla anlamlı bir konsere imza attı. Yunusemre Millet Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikte, hem öğretmenler hem de öğrenciler sahne alarak büyük ustanın eserlerini seslendirdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Ertaş’ın kültürel mirası bir kez daha gönüllerde yankı buldu. Detaylar haberimizde...

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden anlamlı Neşet Ertaş konser gecesi

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Yunusemre Millet Çarşısı’nda, Türk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla düzenlediği bir konserle müzikseverlerle buluştu. KonserDe, okulun öğretmenleri Ali Yerlikaya, Mesut Barış ve Erdem Akar’ın yanı sıra öğrenciler de sahne aldı.

AW438364_07

KONSERİN AÇILIŞ KONUŞMASINI UNESCO TEMSİLCİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konserin açılış konuşmasını UNESCO temsilcisi Ali Yakıcı gerçekleştirdi. Konuşmasında, Ertaş’ın Türk müziğine kattığı değerlerden ve UNESCO ödülünden bahsederek, bu tür etkinliklerin kültürel mirası yaşatmanın önemli bir yolu olduğunu vurguladı.

AW438364_06

Konserin sunuculuğunu ise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Özer üstlendi. Etkinlik, Neşet Ertaş’ın müziğine olan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

AW438364_02

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMA NOKTASINDA BÜYÜK BİR ADIM"

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş, halk müziğimizin en önemli figürlerinden biriydi ve onun anısını yaşatmak için bu etkinliği düzenlemek bizler için büyük bir onurdu. Ayrıca bu özel günde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de sahne alarak bu etkinliği bir arada yapabilmiş olmaları, kültürel mirasımıza sahip çıkma noktasında büyük bir adım. Okulumuz, sanat ve kültürle iç içe gelişmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

AW438364_03

Etkinliğe Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katılarak, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

AW438364_05

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
88 öğrenci okul kantinleri denetledi!88 öğrenci okul kantinleri denetledi!
İsveç'de 23 Nisan coşkuyla kutlanacak...İsveç'de 23 Nisan coşkuyla kutlanacak...

Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş UNESCO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."

Mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."

Kırmızı alarm! 39 yılın en kurak ayı belli oldu...

Kırmızı alarm! 39 yılın en kurak ayı belli oldu...

Muhabir 'eniştecilik' diyerek sordu! Yıllarca...

Muhabir 'eniştecilik' diyerek sordu! Yıllarca...

Saç rengini değiştirdi! Hiç beğenilmedi

Saç rengini değiştirdi! Hiç beğenilmedi

Anne - kız birlikte işe koyuldu! 100'den 900'e çıkarttılar

Anne - kız birlikte işe koyuldu! 100'den 900'e çıkarttılar

4 ayda 3 kere zam geldi! Bedeli 350 TL

4 ayda 3 kere zam geldi! Bedeli 350 TL

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.