Güzel spiker Diletta Leotta su altında yaptığı kıvrak hareketleriyle mest etti

Televizyon dünyasının en ünlü spikerlerinden biri olarak görülen Diletta Leotta, ekran önünde olduğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.Liglerin açılmasıyla sahalara geri dönen güzel spiker Instagram hesabından "Eğlenceye hazırım! Bunu özlemişim. Şov başlasın" diyerek mutluğunu dile getirmişti.Son olarak özel hayatıyla da çok konuşulan Diletta, bu kez de deniz altında yaptığı hareketlerle dikkat çekti.Adeta bir deniz kızına benzeyen güzel spiker su altında yaptığı kıvrak hareketlerle hayran bıraktı.

Diletta Leotta, bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşıyordu.Futbolu çok özlediğini belirten ve maç öncesi, sonrası anlatımlarda bulunan Leotta'nın iş hayatı iyiye giderken aşk hayatı bozuldu.İtalyan basınının haberlerine göre Leotta'nın ilişkisinden çok kendisine ve işine odaklandığı ve iş nedeniyle sık sık farklı şehirlere gidiyor oluşu Scardina'yı rahatsız etti ve çift ayrılma kararı aldı.



