Güzel spiker Diletta Leotta'ya maçta taciz şoku!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, bu hafta ülkesinde gündem oldu. İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken, Napoli taraftarının çirkin tezahüratı ile karşılaştı.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan Napolili taraftarlar, spiker Diletta Leotta'yı sözlü olarak taciz etti. "Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratta bulunan Napolili taraftarlara ünlü spiker el hareketiyle 'hayır' cevabını verdi.

"İLK KEZ OLMADI, ARTIK BUNLARI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"

Daha sonra konu hakkında konuşan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden bir olan Diletta Leotta'nın Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunuyor. 28 yaşındaki spiker sık sık futbol sahalarından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

