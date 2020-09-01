Güzel spiker Diletta Leotta'ya sulu şaka! Havuza atıldı...

İtalya'nın gözde spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın üvey ağabeyi Mirko Manola, şaka amaçlı olarak güzel spikeri suya attı.Üvey ağabeyi ile spor yapan ve kendini bir anda suda bulan Leotta, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leotta yaptığı paylaşıma "Seninle bir daha asla spor yapmayacağım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
G.Saray'da forvet hattı ateş aldı!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Yeni transfer, Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı
F.Bahçe yeni transferi gönderdi!
G.Saray'dan transfer bombası! Harekete geçtiler...
Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre gelişmesi!
Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!
Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu'na flaş sözler!
Atalanta'da koronavirüs şoku
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Sosa'nın yerine o isim geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum