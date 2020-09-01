Güzel spiker Diletta Leotta'ya sulu şaka! Havuza atıldı...

İtalya'nın gözde spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın üvey ağabeyi Mirko Manola, şaka amaçlı olarak güzel spikeri suya attı.Üvey ağabeyi ile spor yapan ve kendini bir anda suda bulan Leotta, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leotta yaptığı paylaşıma "Seninle bir daha asla spor yapmayacağım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.



