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  4. Güzel spiker Diletta Leotta'ya sulu şaka! Havuza atıldı...

Güzel spiker Diletta Leotta'ya sulu şaka! Havuza atıldı...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi Mirko Manola'nın sulu şakasına maruz kaldı. Üvey abisi tarafından havuza itilen güzel spiker o anları sosyal medyadan paylaştı.

Güzel spiker Diletta Leotta'ya sulu şaka! Havuza atıldı...

İtalya'nın gözde spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın üvey ağabeyi Mirko Manola, şaka amaçlı olarak güzel spikeri suya attı.Üvey ağabeyi ile spor yapan ve kendini bir anda suda bulan Leotta, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leotta yaptığı paylaşıma "Seninle bir daha asla spor yapmayacağım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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