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Güzel tenisçiye otel şoku!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

ABD Açık'a hazırlanan tenis yıldızı Eugenie Bouchard'ın başına benzeri ender görülebilecek bir olay geldi.

Kanadalı güzel tenisçi Eugenie Bouchard'ın başına ilginç bir olay geldi. Wimbledon'da finale çıkan ilk Kanadalı olan Bouchard Miami'de bir otelden adına gönderilen 35 bin dolarlık faturayla şoke oldu. Ünlü tenisçi otelde kimin kaldığını öğrenince bir kez daha şaşırdı.

ONUN ADINA 35 BİN DOLARLIK FATURA KESİLDİ

Miami'de bulunan bir otelde Bouchard adına 35.000 dolarlık fatura kesildi.Fakat bu durumdan 25 yaşındaki tenisçinin hiç bir haberi ve alakası yoktu.

OLAY SONRADAN ANLAŞILDI

Olayın gerçek yüzü sonradan anlaşıldı.Solomon Shlomo Azari isim bir şahsın Bouchard'ın kardeşi rolüne bürünerek tam 2 ay boyunca otelde konakladığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Bouchard'ın da kendisini tanımadığı teyit edilince şahıs tutuklanarak hapse gönderildi. Dolandırıcılıktan yargılanacak şahsın ayrıca üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirildiği bildirildi.

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