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  4. Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde @torweee adlı kullanıcı adına sahip bir güzel paylaştığı fotoğrafla tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte güzelliği ile büyüleyen Torie...

Sarı saçlarını radikal bir kararla mora boyadıktan sonra takipçileriyle yeni görünüşünü paylaşan Torie bir anda sosyal medyayı salladı.

Mor saçları ve yeşil gözleriyle gören herkesin dibini düşüren genç kız Twitter'da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Attığı bir tweet ile yıldızı parlayan ve tüm dünyaya adını duyuran genç kız, ilerleyen günlerde fenomen olacağa benziyor. Şimdiden Instagram'daki Twitter'daki takipçi sayısında önemli bir yükselişe sahip olan duru güzeli, daha çok göreceğiz gibi duruyor.

Güzelliği, gülüşü ve doğallığıyla her milletten insanın gönlünü çalan genç kız, sosyal medyada paylaşımından sonra gündem oldu. İşte genç kıza Türkiye'den gelen yorumlar...


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