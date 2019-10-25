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Güzelliğin sırrı porselen cilt uygulamasında

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Porselen Cilt uygulaması, cildi yapılandırmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Prof.Dr. Başak Kandi tarafından bulunan porselen cilt uygulaması şimdilerde pek çok ünlünün de tercih ettiği bir yöntem oldu.

Güzelliğin sırrı porselen cilt uygulamasında

Erkek,kadın her yaş grubuna uygulanabilen bu tedavi yöntemi,ciltte oluşan olukları azaltma ve doldurma,derinleşmiş çizgileri azaltma,leke problemleri,yüz ovalini toparlama,ciltteki elastik kaybın giderilmesi,nemsizlik sorunu gibi sorunları kökünden sonuca ulaştırır. Göz altında oluşan çizgilerin giderilmesi içinde kullanılan bu uygulama aynı zamanda botoks yapılamayan yasaklı alanlarda çizgi tedavisi içinde kullanılır.Nem,vitamin,antioksidan ve mineraller içeren kokteyl aşı,cilt altına kendini tamir edemeyen tabakaya 4 mm lik bir iğne ucuyla uygulanır.Porselen Cilt uygulaması ayda bir kez,üç ay boyunca bir yıl süren tedavi yöntemiyle nem ihtiyacı olan, parlaklık isteyen, boyun, dekolte, el, dirsek ve diz gibi bölgelere de uygulanır.

Yapılan bu işlemlerin ardından Porselen Cilt uygulaması, gençliğin yeni sırrı olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde bir çok oyuncu ve mankeninde tercih ettiği bu yönteme, Başta Katar olmak üzere birçok Arap ülkesi de talep göstermektedir.

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sağlık porselen cilt uygulaması

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