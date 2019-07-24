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Güzelliğiyle büyüleyen genç kızın mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees'ın boş zamanlarında yaptığı mesleği duyan kulaklarına inanamıyor.

Miss England yarışmasının finalisti Elle Rees, boş zamanlarında yaptığı meslekle duyanları şaşkına çeviriyor.

SANAYİDE ÇALIŞIYOR

Miss England yarışmasının finalisti olan 19 yaşındaki güzel, modellik yapmadığı zamanlarda ağır sanayide forklift uzmanı olarak çalışıyor.

BU ALGIYI YIKMAYA ÇALIŞIYOR

Küçük yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyen Rees, kadınların ağır sanayide çalışamayacağı algısını yıkmayı amaçlıyor.

YAPTIĞI İŞTEN BÜYÜK KEYİF ALIYOR

Babasının sahip olduğu ağır makine fabrikasında tulum giyerek çalışan güzel model, yaptığı işten büyük keyif aldığını söyledi.

İNSANLARIN ŞAŞIRMASINDAN RAHATSIZ OLUYOR

sosyal medyada da oldukça aktif olan Elle Rees, mesleğini duyan insanların bunu duyunca şaşkına dönmelerinden de ise oldukça rahatsız. Çünkü Rees'e göre bir kadının bu işi yapmasına şaşırmak, eski kafalılıktan başka bir şey değil.

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