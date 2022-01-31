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Güzellik kraliçesi Cheslie Kryst 60 katlı gökdelenden atlayarak intihar etti

31.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 2019 yılı güzellik kraliçesi Cheslie Kryst, 60 katlı gökdelenden atlayarak hayatına son verdi. 60 katlı binanın 9’uncu katında oturan Kryst, en son binanın 29’uncu katındaki terasta görülmüştü. Cheslie Kryst’in intiharını şüpheli bulundu.

Güzellik kraliçesi Cheslie Kryst 60 katlı gökdelenden atlayarak intihar etti

2019 yılının Miss America'sı seçilen Cheslie Kryst, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber Kryst'in Instagram hesabından duyuruldu.

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Güzellik kraliçesi olmasının yanı sıra hukukçu, moda blogcusu ve sunucu olan Kryst'in New York City'de 60 katlı bir apartmanın üstünden düşerek öldüğü açıklandı.

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New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Kryst'in 9. katta yaşadığı ve 60. katta bulunmasının intihar izlenimi uyandırdığı ancak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Miss USA olduktan sonra sosyal adaletin sağlanması için avukat olarak öne çıkan Kryst, 1991 yılında Michigan, Jackson'da doğmuş, Güney Carolina'da büyümüştü.

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2017 yılında Wake Forest Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kuzey Carolina firması Poyner Spruill LLP'de avukat olarak çalıştı. Ayrıca kadın iş giyim blogu White Collar Glam'i kurdu. 2019 yılında Miss North Carolina güzeli seçilip büyük finalde yarıştı. 2019 ABD Güzellik Yarışması'nda da tacı o giydi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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