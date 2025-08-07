Mynet Trend

Güzellik kraliçesinden siyasetçi isme şantaj suçlaması! Müstehcen görüntülerini kaydedip...

ABD'nin en güzel kadını seçilen Lindsey Langston, siyasetçi olan eski sevgilisinin kendisini "çıplak fotoğraflarını yaymakla" tehdit ettiğini açıkladı. Yetkililerle kendisine gönderilen mesajları da paylaştı. Eski sevgilisi Cumhuriyetçi siyasetçi Cory Mills ise iddiaları yalanladı.

Jale Uslu

2024'ün Ekim ayında ABD'nin en güzel kadını olarak tescillenen ve "Miss ABD" unvanını alan 25 yaşındaki Lindsey Langston, eski sevgilisi Cumhuriyetçi siyasetçi Cory Mills hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMLA TEHDİT EDİYOR"

Genç manken, eski sevgilisinin cinsel ilişkiye girerken çekilen fotoğraf ve videolarıyla birlikte çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit ettiğini söyledi. Langston ayrıca, Mills'in ileride birlikte olabileceği herhangi bir romantik partnerine zarar vermekle tehdit ettiği mesajları da paylaştı. "Gelecekte seninle birlikte olacak bütün erkeklere zarar veririm" dediği ortaya çıktı.

Tehditlerin, Mills'in Langston'ın başka insanlarla görüştüğünden şüphelenmesinin ardından başladığı bildirildi. Langston, yetkililere delil olarak kısa mesaj ve Instagram mesajlarını gösterdi. Mills ise bu iddiaları yalanladı.

