Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Filipinler’de 35 yaşındaki eski bir güzellik kraliçesi silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra denizde ayakları bağlanmış bir şekilde ölü bulundu. Genç kadının işkence yapılarak öldürüldüğü belirtildi.

Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

10 yıl önce Filipin güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Acquene Arradaza'dan bir süredir haber alınamayınca yakınları polislere haber verdi. Yapılan araştırmalar sonucu herhangi bir ize rastlanmadı.

Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar 1

ÇIPLAK VE BAĞLANMIŞ HALDEYMİŞ

Yerel balıkçıların denizin ortasında tesadüfen buldukları ceset güzellik kraliçesine ait çıktı. Balıkçıların denizin dibinde boynundan zincirlenmiş ayaklarına ağırlık bağlanmış ve ağzı bantlandıktan sonra kafasına çuval geçirilmiş olarak cesedi buldukları öğrenildi.

Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar 2

Tacloban City Polis İstasyonu 2’nin komutan vekili Polis Majörü Shenna Layog, cesedin durumunu şöyle anlattı: “Vücut şişmiş ve tamamen çıplaktı. Dili dışarı çıkmıştı. Boyun, eller ve ayaklar bağlıydı. Yüzü siyah bir bezle kapalıydı ve bantla sarılmıştı.”

Ayrıca kadının boynunda bisiklet kilidi olduğu belirtildi. Acquene Arradaza’nın Ormoc şehrinin ortasında üç silahlı adam tarafından kaçırıldığı ve işkence edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar 3

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Arradaza, Miss Matag-ob güzellik yarışmasının eski birincisiydi. Üç çocuk annesi olan Arradaza’nın ailesi geçtiğimiz yıl da trajedi yaşamıştı. Kardeşi Eros Arradaza, bir uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Polis yetkilileri, saldırının “planlı ve hedef alınmış” bir cinayet olduğunu belirterek şüphelilerin peşinde olduklarını açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müstakil ev gibi görünüyor ama içine giren hayrete düşüyor! Müstakil ev gibi görünüyor ama içine giren hayrete düşüyor!
O ilacın maliyetini 75 dolardan 12,5 dolara kadar düşürdü! O ilacın maliyetini 75 dolardan 12,5 dolara kadar düşürdü!

Anahtar Kelimeler:
Filipinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Güzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Güzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı!

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı!

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.