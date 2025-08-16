Güzellik kraliçesinin kan donduran ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

10 yıl önce Filipin güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Acquene Arradaza'dan bir süredir haber alınamayınca yakınları polislere haber verdi. Yapılan araştırmalar sonucu herhangi bir ize rastlanmadı.

ÇIPLAK VE BAĞLANMIŞ HALDEYMİŞ

Yerel balıkçıların denizin ortasında tesadüfen buldukları ceset güzellik kraliçesine ait çıktı. Balıkçıların denizin dibinde boynundan zincirlenmiş ayaklarına ağırlık bağlanmış ve ağzı bantlandıktan sonra kafasına çuval geçirilmiş olarak cesedi buldukları öğrenildi.

Tacloban City Polis İstasyonu 2’nin komutan vekili Polis Majörü Shenna Layog, cesedin durumunu şöyle anlattı: “Vücut şişmiş ve tamamen çıplaktı. Dili dışarı çıkmıştı. Boyun, eller ve ayaklar bağlıydı. Yüzü siyah bir bezle kapalıydı ve bantla sarılmıştı.”

Ayrıca kadının boynunda bisiklet kilidi olduğu belirtildi. Acquene Arradaza’nın Ormoc şehrinin ortasında üç silahlı adam tarafından kaçırıldığı ve işkence edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Arradaza, Miss Matag-ob güzellik yarışmasının eski birincisiydi. Üç çocuk annesi olan Arradaza’nın ailesi geçtiğimiz yıl da trajedi yaşamıştı. Kardeşi Eros Arradaza, bir uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Polis yetkilileri, saldırının “planlı ve hedef alınmış” bir cinayet olduğunu belirterek şüphelilerin peşinde olduklarını açıkladı.