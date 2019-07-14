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Güzellik yarışmasında adaylar makyajsız yarışacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2019 04:08 | Son Güncelleme

Artık doğallık kazanacak! Miss England güzellik yarışmasına ilk defa makyajsız katılma seçeneği getirildi.

Güzellik yarışmasında adaylar makyajsız yarışacak!

Miss England yarışma organizatörü Angie Beasley tarafından ortaya çıkan fikirle birlikte, yarışmaya "Çıplak Yüz Top Modeli" seçeneği eklendi.

Beasley bu kararına yönelik şunları söyledi: "Bunun yarışmacılara öz güven vermesini umuyorum. Birçok yarışmacımızın çok ağır makyajlarla doğal güzelliklerini gizlediklerini görüyorum. Sahte kirpikler ve kaşlar, yarışmamızda böyle bir şeyin olmasına gerçekten gerek yok."

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Yarışmanın bu kısmında yer alabilmek için yarışmacıların, makyajsız bir şekilde, siyah bir giysi ile çekilmiş fotoğraflarını iletmeleri gerekiyor.

Fotoğraflar, yarışmaya iletilmeden, sosyal medyada paylaşılamıyor. Yarışmanın kazananı, Facia Models'a gönderilen fotoğraflar arasından değerlendirilecek. "Çıplak Yüz Top Modeli" kazananı 31 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında, Miss England finalinde açıklanacak.

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2018'de Miss England seçilen Alisha Cowie makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Yarışmacılardan Bhasha Mukherjee de makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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"#MissEngland2019 yolculuğumun bir parçası olarak, bu meydan okumaya katıldım ve makyajsız yüzümü kameralara yansıttım... Makyaj bir iyileştirme aracıdır ancak, sıklıkla, iyileştirme ve gizleme arasındaki çizgi bulanıklaşabiliyor."

Mukherjee, insanların sıklıkla dolgu ve botoks gibi uygulamaların arkasına saklandığını belirtti.

"Çıplak Yüz Top Modeli" seçeneği, endüstriye yönelik pozitif bir hareket olarak görülse de, güzellik yarışmalarına yönelik birçok farklı tartışma mevcut.

Bunlardan birisi de, yarışmacılar arasındaki çeşitliliğin az olması. Bu tartışmalardan en öne çıkanı ise, Miss India'daki yarışmacıların birbirine benzemesi olmuştu. Bir eleştirmen, yarışmaya yönelik "Aynı saça ve aynı ten rengine sahipler. Tahminimce, boy ölçüleri ve hayati istatistikleri de aynı... Anlaşılan Hindistan artık çeşitliliğe sahip bir ülke değil." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
MAKYAJ

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