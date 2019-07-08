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Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

ABD'de artık dış güzellikten çok iç güzelliğin ön planda olacağı güzellik yarışmaları düzenlenmeye başlandı. Hatta bu nedenle bikinili ve gece elbiseli geçiş geçen yıl kaldırılmıştı. Miss Virginia Güzellik Yarışması’na ise genç kadının yaptığı şey damga vurdu. İşte güzellik yarışmasında yaşananlar...

Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

Güzellik yarışmaları yıllardır dünyanın her yerinde düzenleniyor. Yetenek gösterisi, bikinili ve gece elbiseli geçiş gibi etapların olduğu yarışmalarda yarışmacılar hem güzelliklerini hem de yeteneklerini sergiliyor. ABD’de yapılan güzellik yarışmalarında ise, bikinili ve gece elbiseli geçişin geçen yıl kaldırıldığı ilan edilmişti. Yarışmacıların iç güzelliklerine önem verileceği ve jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatların sonuçlarda etkili olacağı belirtilmişti. Öyle de oldu. Miss Virginia Güzellik Yarışması’na yeteneğiyle herkesi büyüleyen Camille Schrier damga vurdu.

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Yetenek bölümünde genellikle adaylar, şarkı söylemek, illüzyon gösterisi yapmak ya da dans etmek gibi yetenekler sergiliyorlar. Ancak Camille Schrier, bu bölümünde sahneye beyaz önlükle çıktı ve küçük bir bilim deneyi gerçekleştirdi.

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“Filin Diş Macunu Deneyi” olarak bilinen bu kimya deneyinde, potasyum iyodür katalizör görevi görüyor ve hidrojen peroksitle tepkimeye girdiğinde, yoğun bir köpük oluşuyor. Tepkime aşırı oranda ısı ortaya çıkardığından Schrier deney esnasında gözlük taktı. Schrier’in deneyi mavi ve turuncu köpük patlamasıyla sonuçlandı.

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Yetenek gösterisiyle jüriden tam not alan genç kadın, Miss Virgina seçildi ve eyaletini Miss America yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Schrier, ‘yarışmada yapılan son değişikliklerle yalnızca görünüme bağlı kalınmayıp, gerçek yeteneklere önem verilmesinin kendisini yarışmaya girmeye teşvik ettiğini’ söyledi.

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24 yaşındaki Camille Schrier, Virginia Üniversitesi’nde Biyokimya ve Sistem Biyolojisi dalında çift anadal yaptı. Şu anda da Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde Eczacılık üzerine doktora yapan Schrier; “Daha fazla kapsayıcılığı yansıtan Miss America yarışmasının evrimi, fark yaratma ve burs kazanma fırsatı, bu yıl öne çıkmam ve rekabet etmem için bana ilham verdi.” dedi.

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Miss America yarışması artık önceden tanımlanmış kalıplara uymak yerine kadınlar için daha kapsayıcı olmayı hedefliyor. Yarışmanın Mütevelli Heyeti Başkanı Gretchen Carlson; “Artık yalnızca yarışmacı değilsiniz. Miss America, burs, sosyal etki, yetenek ve güçlendirme konularına odaklanan yeni nesil kadın liderleri temsil edecek” ifadesini kullandı.

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Carslon sözlerini şöyle noktaladı; “Ülkemizde, kadınların cesaretlenerek ayağa kalktığı ve seslerini birçok konuda duyurduğu kültürel bir devrim yaşanıyor. Miss America da bir organizasyon olarak evrim geçirmekten ve bu ayaklanma hareketine katılmaktan gurur duyuyor.”

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