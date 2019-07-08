Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

Güzellik yarışmaları yıllardır dünyanın her yerinde düzenleniyor. Yetenek gösterisi, bikinili ve gece elbiseli geçiş gibi etapların olduğu yarışmalarda yarışmacılar hem güzelliklerini hem de yeteneklerini sergiliyor. ABD’de yapılan güzellik yarışmalarında ise, bikinili ve gece elbiseli geçişin geçen yıl kaldırıldığı ilan edilmişti. Yarışmacıların iç güzelliklerine önem verileceği ve jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatların sonuçlarda etkili olacağı belirtilmişti. Öyle de oldu. Miss Virginia Güzellik Yarışması’na yeteneğiyle herkesi büyüleyen Camille Schrier damga vurdu.

Yetenek bölümünde genellikle adaylar, şarkı söylemek, illüzyon gösterisi yapmak ya da dans etmek gibi yetenekler sergiliyorlar. Ancak Camille Schrier, bu bölümünde sahneye beyaz önlükle çıktı ve küçük bir bilim deneyi gerçekleştirdi.

“Filin Diş Macunu Deneyi” olarak bilinen bu kimya deneyinde, potasyum iyodür katalizör görevi görüyor ve hidrojen peroksitle tepkimeye girdiğinde, yoğun bir köpük oluşuyor. Tepkime aşırı oranda ısı ortaya çıkardığından Schrier deney esnasında gözlük taktı. Schrier’in deneyi mavi ve turuncu köpük patlamasıyla sonuçlandı.