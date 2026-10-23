iPhone Duo bugün satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, bugün yani 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye'de satışa sunuluyor. Ön siparişleri 16 Ekim'de başlayan telefon, bugün itibarıyla resmi satış takvimine giriyor.

Apple'ın Türkiye mağazasında açıklanan fiyatlara göre iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL, en yüksek depolama kapasitesine sahip modelinin fiyatı ise 335.999 TL olarak belirlendi.

Telefon, Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renkte ve dört depolama seçeneğiyle sunuluyor.

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Apple'ın Türkiye internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre iPhone Duo 256 GB'ın fiyatı 229.999 TL.

Depolama kapasitesi 512 GB'a çıkarıldığında fiyat 246.999 TL'ye, 1 TB seçeneğinde 280.999 TL'ye ve 2 TB seçeneğinde 335.999 TL'ye yükseliyor.

iPhone Duo Türkiye fiyatları şöyle:

iPhone Duo modeli Türkiye fiyatı iPhone Duo 256 GB 229.999 TL iPhone Duo 512 GB 246.999 TL iPhone Duo 1 TB 280.999 TL iPhone Duo 2 TB 335.999 TL

Apple Türkiye'nin resmi mağazasında hem Yıldız Rengi hem de Gece Rengi için aynı fiyatlar geçerli.

IPHONE DUO SATIŞA ÇIKTI MI? NE ZAMAN SATIŞA SUNULUYOR?

iPhone Duo'nun resmi Türkiye satış tarihi 23 Ekim 2026 Cuma.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla ülke ve bölgede bugün satışa sunulacak.

Apple, cihazın 23 Ekim'den itibaren resmi internet sitesinde, belirli iletişim operatörlerinde ve iş ortağı mağazalarında satışa sunulacağını açıkladı.

Ancak satış tarihinin gelmesi, telefonun bütün renk ve depolama seçeneklerinin her mağazada bulunacağı veya bugün verilen bütün siparişlerin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, iki farklı ekranla geliyor.

Cihaz kapalı konumdayken 5,4 inç Super Retina XDR OLED dış ekran kullanılabiliyor. Telefon açıldığında ise 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir Super Retina XDR OLED ekran ortaya çıkıyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre iç ekran, iPhone 18 Pro Max'in ekranından yüzde 50 daha büyük ekran alanı sunuyor.

iPhone Duo'nun teknik özellikleri şöyle:

Özellik iPhone Duo İç ekran 7,6 inç katlanabilir OLED Dış ekran 5,4 inç OLED Yenileme hızı 120 Hz'e kadar ProMotion İşlemci Apple A20 Pro Ana kamera 48 MP Fusion Ultra geniş kamera 48 MP Fusion Ön kamera 12 MP Center Stage Ek kamera Ekran altı FaceTime kamerası Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Ağırlık 254 gram Açık kalınlık 5,2 mm Kapalı kalınlık 11,3 mm Kimlik doğrulama Touch ID SIM Çift eSIM Renkler Gece Rengi, Yıldız Rengi

Apple, cihazın iç ekranında yansımaları azaltmak ve kat izinin görünürlüğünü düşürmek amacıyla nano-texture cam kullanıyor.

Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızını, ProMotion teknolojisini ve Hep Açık ekran özelliğini destekliyor.

IPHONE DUO'NUN KATLANABİLİR EKRANI NE SUNUYOR?

iPhone Duo'nun en dikkat çekici özelliği, katlanabilir ekranının farklı kullanım biçimlerine olanak tanıması.

Telefon kapalıyken geleneksel bir iPhone gibi kullanılabiliyor. Açıldığında ise geniş ekranı sayesinde video izlemek, oyun oynamak ve birden fazla uygulamayla çalışmak için daha fazla alan sunuyor.

Apple, iPhone Duo'nun katlanabilir yapısına uygun olarak iOS deneyimini de yeniden düzenledi.

Yeni Split View özelliği sayesinde iki uygulama yan yana kullanılabiliyor.

Apple'ın 22 Ekim'de yayımladığı açıklamaya göre Netflix, Zoom, Slack ve Instagram'ın Edits uygulaması gibi uygulamalar da iPhone Duo'nun farklı ekran düzenlerinden yararlanacak şekilde optimize ediliyor.

Şirket, katlanabilir iPhone'a özel uygulama ve oyunların App Store'da ayrıca öne çıkarılacağını da açıkladı.

IPHONE DUO'DA HANGİ İŞLEMCİ VAR?

iPhone Duo, Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alıyor.

Çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Apple, gelişmiş soğutma sistemi ve özel buhar haznesi sayesinde telefonun uzun süreli yoğun kullanımda performansını korumasına odaklanıldığını belirtiyor.

Cihaz ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip.

IPHONE DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun arkasında 48 MP Dual Fusion kamera sistemi yer alıyor.

Sistem, 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kameradan oluşuyor.

Ana kamera 2 kata kadar optik kalitede yakınlaştırma sunarken ultra geniş kamera 120 derecelik görüş alanına sahip.

Telefonun dış ekranında 12 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Katlanabilir iç ekranın altında ise görüntülü görüşmeler için ayrı bir FaceTime kamerası yer alıyor.

Katlanabilir tasarım sayesinde kullanıcılar Duo Preview özelliğiyle fotoğrafı çekilen kişiye dış ekrandan canlı önizleme gösterebiliyor.

IPHONE DUO PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Apple'ın resmi verilerine göre iPhone Duo, 24 saate kadar tipik kullanım süresi sunuyor.

Şirketin video oynatma testlerinde ise farklı ekranlar için farklı sonuçlar elde ediliyor:

Dış ekran kullanılırken 44 saate kadar video oynatma.

İç ekran kullanılırken 31 saate kadar video oynatma.

iPhone Duo'nun içinde iki adet şarj edilebilir pil bulunuyor.

Apple'a göre cihaz, USB-C kablo ve uygun 60 W veya daha güçlü güç adaptörü kullanıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

IPHONE DUO'DA FİZİKSEL SIM KART VAR MI?

iPhone Duo'da fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor.

Apple'ın açıklamasına göre telefon yalnızca eSIM teknolojisiyle çalışıyor. Aynı anda iki eSIM aktif olarak kullanılabiliyor.

Cihazda sekiz veya daha fazla eSIM saklanabiliyor. eSIM kullanımı için bu teknolojiyi destekleyen bir iletişim operatörü ve uygun servis tarifesi gerekiyor.

IPHONE DUO'DA FACE ID VAR MI?

iPhone Duo'da biyometrik kimlik doğrulama için yan düğmeye entegre Touch ID parmak izi sensörü kullanılıyor.

Telefonun resmi teknik özelliklerinde kimlik doğrulama teknolojisi olarak Touch ID belirtiliyor.

IPHONE DUO APPLE PENCIL DESTEKLİYOR MU?

Apple, iPhone Duo için Apple Pencil (USB-C) desteğini duyurdu.

Ancak şirket, bu desteğin 2026 yılı içerisinde daha sonra kullanıma sunulacağını belirtiyor. Dolayısıyla Apple Pencil desteğinin satışın başladığı gün aktif olduğu varsayılmamalı.

IPHONE DUO HAKKINDA MERAK EDİLENLER

IPHONE DUO TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun resmi Türkiye satış tarihi 23 Ekim 2026 Cuma.

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL. En yüksek depolama kapasitesine sahip modelinin fiyatı 335.999 TL.

IPHONE DUO 256 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 256 GB'ın Türkiye fiyatı 229.999 TL.

IPHONE DUO 512 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 512 GB'ın Türkiye fiyatı 246.999 TL.

IPHONE DUO 1 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 1 TB'ın Türkiye fiyatı 280.999 TL.

IPHONE DUO 2 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 2 TB'ın Türkiye fiyatı 335.999 TL.

IPHONE DUO KAÇ İNÇ?

iPhone Duo, 7,6 inç katlanabilir iç ekran ve 5,4 inç dış ekranla geliyor.

IPHONE DUO HANGİ RENKLERDE SATILIYOR?

iPhone Duo'nun renk seçenekleri Yıldız Rengi ve Gece Rengi.