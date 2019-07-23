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Güzellik yarışmasını kazanan kuzunun ünvanı geri alındı: Doping yapmış

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD'de bir fuarda 'en güzel kuzu' seçileren kuzuyla ilgili doping skandalı ortaya çıktı. Kuzunun sahibinin, hayvana daha güçlü ve güzel görünmesi için yasaklı madde enjekte ettiği öğrenildi.

Güzellik yarışmasını kazanan kuzunun ünvanı geri alındı: Doping yapmış

ABD Ohio'da bulunan Bellefontaine ilçesinde bir kuzu, bölge fuarında düzenlenen yarışmada 'en güzel kuzu' seçilerek şampiyon oldu.

Kuzunun sahibi, "Stres olmamak ve sakin kalmak önemli. Bu kuzu zor bir projeydi ancak onunla kazandığım için mutluyum" dese de, kuzuda yasaklı madde tespit edilmesi üzerine hayvana verilen ödül iptal edildi.

Hayvan üzerinde yapılan doping testleri pozitif çıkarken, kuzuda Lasix olarak da bilinen diüretik furosemide maddesine rastlandığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ohio Tarım Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Logan bölge fuarı başkanı Christie Barns da, The Post'a yaptığı açıklamada kuzuya verilen üncanın geri alındığını söyledi.

Fuarda düzenlenen yarışmada yer alan sığır, keçi, kuzu, domuz, hindi ve tavşan gibi pazar hayvanları farklı ağırlık sınıflarında yarıştı ve hakemler hayvanların 'kesilip işlendiğinde ne tür bir et üreteceklerini' inceledi. Yarışmanın kazananı, hayvanın kesildikten sonra vereceği ürüne göre belirleniyor.

KESİME GİTMEDEN ÖNCE İNCELENİYORLAR

Kuzular arasında ise 'büyük şampiyonluk' ve 'rezerv şampiyonluğu' isminde iki klansman bulunuyor ve bu klansmanlarda birinci seçilen kuzular kesimhaneye gönderilmeden önce incelemeden geçiriliyor.

Konuyla ilgili olarak Washington Post'a açıklamalarda bulunan eyalet veterineri Tony Forshey ise, "Hayvanları herhangi bir yasaklı madde alıp almadıklarından emin olmak için onları inceledik. Besin zincirine giden hayvanlarda herhangi bir hormon bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Forshey ayrıca, elenen kuzunun son 3-4 yıl içerisinde doping testini geçemeyen ilk kuzu olduğunu açıkladı.

İnsanların bu 'doping skandalı' karşısında şok olduklarını da söyleyen Forshey, "İnsanlar öfkelendi. Böyle bir şeyin bir genç adamın başına gelmesi kötü oldu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması kuzu ünvan doping

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