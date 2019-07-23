Güzellik yarışmasını kazanan kuzunun ünvanı geri alındı: Doping yapmış

ABD Ohio'da bulunan Bellefontaine ilçesinde bir kuzu, bölge fuarında düzenlenen yarışmada 'en güzel kuzu' seçilerek şampiyon oldu.

Kuzunun sahibi, "Stres olmamak ve sakin kalmak önemli. Bu kuzu zor bir projeydi ancak onunla kazandığım için mutluyum" dese de, kuzuda yasaklı madde tespit edilmesi üzerine hayvana verilen ödül iptal edildi.

Hayvan üzerinde yapılan doping testleri pozitif çıkarken, kuzuda Lasix olarak da bilinen diüretik furosemide maddesine rastlandığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ohio Tarım Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Logan bölge fuarı başkanı Christie Barns da, The Post'a yaptığı açıklamada kuzuya verilen üncanın geri alındığını söyledi.

Fuarda düzenlenen yarışmada yer alan sığır, keçi, kuzu, domuz, hindi ve tavşan gibi pazar hayvanları farklı ağırlık sınıflarında yarıştı ve hakemler hayvanların 'kesilip işlendiğinde ne tür bir et üreteceklerini' inceledi. Yarışmanın kazananı, hayvanın kesildikten sonra vereceği ürüne göre belirleniyor.