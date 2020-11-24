Gwyneth Paltrow ve Khloe Kardashian’ın huzuru bulduğu orgazm tarikatı gündemde! 'Seks tarikatı' suçlaması

Khloe Kardashian ve Gwyneth Paltrow gibi ünlüler, orgazmik meditasyon olarak bilinen yeni bir sağlık trendine övgüler yağdırıyor. Bu meditasyon parmakla genital uyarımın yapıldığı ve belden aşağısı çıplak olarak katıldıkları bir uygulama aynı zamanda. Bu uygulamayı teşvik eden OneTaste adlı bir şirket, cinsel ve finansal manipülasyon iddialarıyla karşı karşıya. FBI’ın dikkatini çeken şirket, lüks bir seks tarikatı olmakla suçlanıyor. 2004 yılında Nicole Daedone tarafından kurulan OneTaste, piramit şemasına benzer olarak tarif edilen atölyelerde orgazmik meditasyon kursları düzenliyor. PARA KARŞILIĞINDA SEKS YAPMAKLA SUÇLANIYORLAR Kendisine bir Budist rahip taradından, Oming olarak adlandırılan meditasyonun öğretildiğini söyleyen Daedone, satış personelini yılda yaklaşık 480 bin TL (45 bin sterlin) karşılığında müşterilerle seks yapmaya teşvik etmekle suçlanıyor.

Şirketin bazı uygulamalarının cinsel saldırı ve ev içi şiddet içerdiği iddia ediliyor. Terapi, danışanların kendilerini rahat hissetmedikleri veya hoşlanmadıkları insanlarla yatmak için cinsel eylemlere katılması şeklinde tanımlanıyor. Bu uygulamada partnerler arasındaki şiddet, “canavarı serbest bırakmak” olarak adlandırılıyor.

TAHRİK ETME UYGULAMASI Şirket, BBC Radio 4’ün, The Orgasm Cult (Orgazm Tarikatı) başlıklı dokuz bölümlük bir podcast serisine konu oldu. Yayın sunucusu Nastaran Tavakoli-Far “Yıllardır OneTaste’in bir seks tarikatı olduğuna dair söylentiler var. Herkesin hayran olduğu, taptığı, kişilerden bağlılık bekleyen mesihçi bir lider var” dedi. 2017 yılında Daedone, Gwyneth Paltrow’un şirketi Goop tarafından düzenlenen bir sağlık panelinde konuşmacı olmuştu. Bu panelin biletleri ise yaklaşık 13 bin TL’den (1.175 sterlin) satıldı. Aralık 2018’de, Gwyneth Paltrow, Goop podcastinde Daedone’a övgüler yağdırmıştı. Bundan sadece birkaç ay sonra FBI’ın şirketi inceleme altına aldığı öğrenildi. Gwyneth podcast konuşmasının girişinde “Dünyada en çok hayran olduğum insanlarla röportaj yapıyorum. Bugünün konuğu mıknatıs kadar çekici Nicole Daedone” demişti. Hakkındaki suçlamaları reddeden OneTaste’in popülerliği zirveye ulaştı ve dünya çapında 30 merkez kurdu. Bu trend 2014 yılında TurnOn Britain ismiyle İngiltere’ye de geldi ve Londra’nın kuzeyinde Islington’da bir merkezde grup seansları düzenlenmeye başlandı.

TAHRİK ETME SEANSLARI ŞOKE EDİYOR Müşteriler genellikle erkek personel veya erkek müşterilerle bir seferde 15 dakika boyunca kadın müşterilerin orgazm yaşayacağı tahrik etme seanslarına katılıyor. Katılımcılar giriş için 1.500 TL’lik (150 sterlin) bir ücret ödedikten sonra OM gruplarına ücretsiz katılıyor, sonrasındaki kurslar ve etkinlikler için para ödemesi bekleniyor. John adlı eski bir müşteri, OneTaste’in müşterilere en savunmasız durumlarında on binlerce sterlin değerindeki kurslar sattığını söyleyerek “Orgazm dolu bir haftanın sonunda, insanlar oksitosinle doluyken bu kişilere kurs satıyorlar. Bazı insanlar büyük borçlar altına girdi. Çünkü o esnada gerçeklikle bağlarını yitirmişlerdi. Sonrasında paranızı geri almak ise çok zor” dedi. 2020 Nisan’ında TurnOn Britanya, Birleşik Krallık’ta 2.000 OM uygulayıcısına sahip olmakla övünüyordu. John, şirketin müşteriler ve satış elemanları arasında bir piramit şeması olduğunu söyleyerek “Kim daha fazla satış yapabilir? Müşterilerin mali kaynakları göz önüne alındığında katılımcıların dikkate değer kişiler olduğu ortada. Daha güçlü olmak isterseniz, daha çok vermeniz, daha çok harcamanız ve onların amacını yaymanız gerekiyordu” dedi.

John ayrıca “Her şey yardım kisvesi altında kendi çıkarları için, en savunmasız anlarında insanları sömürmek için yapılıyor” dedi.

OneTaste şirketinin eski bir çalışanının anlattığı hikaye ise daha karanlık. 2016’da şiRketten ayrılan ancak OM öğretmeye devam eden CEO Daedone’un yönetimi altında cinsel ve mali olarak istismara uğranıldığı iddia ediliyor. 'SİZE YATACAĞINIZ KİŞİ BULUP...' New York’ta yaşayan 32 yaşındaki Ruwan Meepagala, çalışanların seks yapmaya zorlandığını ve hata yapmaları durumunda cezalandırıldığını söylüyor. Meepagala ayrıca bir satış müdürünün kendisini meslektaşıyla tartışırken yakaladığını, ikisini de eve göndererek seks yapana kadar geri dönmemelerini söyledğini de iddia ediyor. Başka bir çalışan ise “Bazen birini haftalar boyunca seks yöneticiniz olarak atarlardı. Bu kişi Tinder’a girer, her gün yatacağınız kişiyi bulur, sizin yerinize mesajlaşır ve size kiminle ne zaman buluşacağınızı söyler. Bu yönetici, ‘işleri batırdığın zamanlar en iyi çözüm sekstir’ diyordu” dedi. Eski çalışan, OM kurslarına katılmak için kredi ve kredi kartı almaya teşvik edildiklerini de iddia ediyor. Ruwan, OneTaste için çalıştığı iki yıl içinde yaklaşık 240 bin TL (22.500 sterlin) borca girdiğini iddia ederek “Kredi kartı faturamı ödeyemediğim ilk an düşüncelerimde bir kırılma oldu. Artık borçtan korkmuyordum. O bariyer bir kez kırıldığında 3.000 sterlin ile 30.000 sterlin arasında benim için bir fark kalmamıştı” dedi.

Michal adlı başka bir çalışan ise, topluluktan 2014 yılında ayrılmış. 34 yaşındaki Michal “Bu şey sanki bize arkadaş veya potansiyel bir eş sunuyor gibiydi. Ayrıca benimle ilgilenen pek çok erkek vardı ve bu gücü hissetmek tuhaftı” dedi. Michal, aradan geçen on ayın sonunda kendisine orgazm kursları için borç veren bir OneTaste meslektaşıyla evli buldu.

Michal, 2015’te şirketten ayrılmaya karar verdiğinde intiharın eşiğindeydi. Haftada 80 saat çalışıyor olmasına rağmen borcu yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’i (113 bin sterlin) bulmuştu. Michal “Çok fazla psikolojik manipülasyon vardı. Bu organizasyon gerçekten insanların zayıflığından yararlanıyor. Onlarla daha çok vakit geçirdikçe, daha çok kurs aldıkça onlar için daha fazla çalışmaya başladım ve CEO Nicole’e daha çok yakınlaştım. Çözülmesi çok zor olacak bir şey yaptığımı biliyordum, kontrolümü kaybettiğimin farkındaydım. Kendimi geliştirdiğimi söyleseler de seks ve bedenim hakkında kafam çok karışmıştı” dedi. KARDASHİAN HAYRANLARI Şirketin itibarı azalsa da, OneTaste hala ünlü hayranları tarafından tercih edilmeye devam ediyor. 2017 yılında Khloe Kardashian, Deadone’un bir kitabını web sitesinde tanıtarak “Orgazmik meditasyon eksiksiz bir tatminin anahtarı” demişti.

Daedone hala Paltrow’un sahibi olduğu Goop’un sitesinde yazar olarak yer alıyor. Sex, Drugs&Rock’N’Roll adlı kitabında hedonizmi inceleyen Zoe Cormier “Kaliforniyalıların çok iyi olduğu bir konu bu. Alternatif yaşam tarzı satma konusunda ustalar” dedi.