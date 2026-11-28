2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturan Berkay Şahin, geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Mihre adını verdikleri kızlarını bugüne kadar gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, minik kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

"MAŞALLAH DEMEDEN GEÇMEZSİNİZ"

Kızının fotoğrafını Instagram hesabından yayımlayan Berkay Şahin, paylaşımına "3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine maşallah demeden geçmezsiniz" notunu ekledi.

DİĞER KIZLARINI DA PAYLAŞTI

Üç kız babası olan Berkay Şahin, 2017 yılında ilk kızı Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızı Zeynep Mira'yı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, küçük kızı Mihre'nin ardından diğer iki kızının fotoğraflarını da paylaşarak gönderisine "Bunlar da diğerleri" notunu yazdı.