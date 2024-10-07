H ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler

H ile başlayan kelimeler daha az harften meydana geliyorsa akılda daha kolay kalabilmektedir. H harfi alfabemizde yer alan 21 sessiz harften biri olarak bilinmektedir. Dilimizde yer alan pek çok sözcüğün başında bu harf yer almaktadır. Bu harfle başlayan birçok Türkçe kelime var olduğu gibi İngilizce sözcükte mevcuttur. H ile başlayan İngilizce kelimeler çoğunlukta okunması basit sözcüklerden meydana gelmektedir.

H ile başlayan kelimeler nelerdir?

H harfi, alfabemizin 10. sırasında yer alan bir ünsüz harftir. Ğ harfinden sonra I harfinden önce gelen bu harf ayrıca sert ünsüz harfler grubuna dâhil olmaktadır. Günümüzde birçok kullanıcı H harfi ile başlayan kelimeler hakkında bilgi sahibi olabilmek için sözlük sitelerini ziyaret etmektedir. Bu harfle ile başlayan 2 binden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükleri öğrenmek ve doğru telaffuz etmek son derece önemlidir. Bu bağlamda H harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

H ile başlayan 4 harfli kelimeler: Haki, halı, hadi, hacı, hale, halk, harf, hata, hora, heba, hırs, hala, hava, harç, harp, hoşt, hınç, hele, huşu, hurç, hane, hain, hafi, hüda, huni gibi.

H ile başlayan 5 harfli kelimeler: Huzur, hüzün, huylu, hoşaf, hurra, hüner, hücre, hücum, hokka, hızma, hisar, hisse, hicri, heves, hitap, helak, helal, hazin, hazan, hande, hayız, haset, hatun, hapis, hariç gibi.

H ile başlayan 6 harfli kelimeler: Haince, hademe, hakiki, hamile, hamlık, haksız, halsiz, harici, harabe, hardal, hantal, hasret, hatıra, havalı, hassas, hendek, havyar, hayran, hileci, haylaz, heybet, hurafe, hostes, hırsız, hoşbeş gibi.

H ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde H ile başlayan Türkçe kelimeler hakkında kelime araştırması yapmak, yazma ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu harf ile başlayan Türkçe sözcüklerin haricinde İngilizce kelimeler de bulunmaktadır. İngilizce dilinde H ile başlayan sözcük sayısı 10 binin üzerindedir. Bu kelimeler arasında bazıları daha fazla telaffuz edilmektedir. Bu bağlamda H harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şöyledir: