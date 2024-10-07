EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. H ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler

H ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alfabemizde yer alan harfler sayesinde birçok farklı sözcük oluşmaktadır. Alfabemizde 8'i ünlü, 21'i ünsüz olmak üzere toplamda 29 harf vardır. Bu harflerden biri H harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf ile başlayan çeşitli Türkçe ve İngilizce kelime bulunmaktadır. Özellikle az harften meydana gelen sözcükleri öğrenmek daha kolaydır. Peki, H ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

H ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler

H ile başlayan kelimeler daha az harften meydana geliyorsa akılda daha kolay kalabilmektedir. H harfi alfabemizde yer alan 21 sessiz harften biri olarak bilinmektedir. Dilimizde yer alan pek çok sözcüğün başında bu harf yer almaktadır. Bu harfle başlayan birçok Türkçe kelime var olduğu gibi İngilizce sözcükte mevcuttur. H ile başlayan İngilizce kelimeler çoğunlukta okunması basit sözcüklerden meydana gelmektedir.

H ile başlayan kelimeler nelerdir?

H harfi, alfabemizin 10. sırasında yer alan bir ünsüz harftir. Ğ harfinden sonra I harfinden önce gelen bu harf ayrıca sert ünsüz harfler grubuna dâhil olmaktadır. Günümüzde birçok kullanıcı H harfi ile başlayan kelimeler hakkında bilgi sahibi olabilmek için sözlük sitelerini ziyaret etmektedir. Bu harfle ile başlayan 2 binden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükleri öğrenmek ve doğru telaffuz etmek son derece önemlidir. Bu bağlamda H harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

  • H ile başlayan 4 harfli kelimeler: Haki, halı, hadi, hacı, hale, halk, harf, hata, hora, heba, hırs, hala, hava, harç, harp, hoşt, hınç, hele, huşu, hurç, hane, hain, hafi, hüda, huni gibi.

  • H ile başlayan 5 harfli kelimeler: Huzur, hüzün, huylu, hoşaf, hurra, hüner, hücre, hücum, hokka, hızma, hisar, hisse, hicri, heves, hitap, helak, helal, hazin, hazan, hande, hayız, haset, hatun, hapis, hariç gibi.

  • H ile başlayan 6 harfli kelimeler: Haince, hademe, hakiki, hamile, hamlık, haksız, halsiz, harici, harabe, hardal, hantal, hasret, hatıra, havalı, hassas, hendek, havyar, hayran, hileci, haylaz, heybet, hurafe, hostes, hırsız, hoşbeş gibi.

H ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde H ile başlayan Türkçe kelimeler hakkında kelime araştırması yapmak, yazma ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu harf ile başlayan Türkçe sözcüklerin haricinde İngilizce kelimeler de bulunmaktadır. İngilizce dilinde H ile başlayan sözcük sayısı 10 binin üzerindedir. Bu kelimeler arasında bazıları daha fazla telaffuz edilmektedir. Bu bağlamda H harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şöyledir:

  • Hear: Duymak
  • Haven: Sığınak
  • Health: Sağlık
  • Heaven: Cennet
  • Hate: Nefret
  • Happy: Mutlu
  • Hair: Saç
  • Head: Baş
  • Hat: Şapka
  • Hard: Zor
  • Heat: Isı
  • Help: Yardım
  • How: Nasıl
  • House: Ev
  • Hour: Saat
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.