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Haaland'dan insanüstü başarı! Durdurulamıyor...

13.09.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı’yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve’yi yakalayacak.

Haaland'dan insanüstü başarı! Durdurulamıyor...
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti.

TARİHE GEÇECEK

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Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve’yi yakalayacak.

Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

BARCELONA ŞİMDİDEN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

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Barcelona, Manchester City'den Erling Haaland'ı 2025 yılında 150 milyon pound karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

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