Yaz sıcaklarında talep patladı! Hem serinletiyor hem de mide yanmasını önlüyor

Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklar, serinletici ve doğal içeceklere olan ilgiyi artırıyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen hibiskus şerbetinin yaz aylarında hem ferahlatıcı, hem de sağlığı destekleyici özellikleriyle öne çıktığını söyleyen aktar Necibullah Karanfil, şerbetin özellikle bu mevsimde soğuk tüketilmesini önerdi.

"İNSÜLİN DİRENCİNİ DÜZENLEMEK İÇİN BİLE İÇİYORLAR"

Yaz aylarında serinlemek isteyenler için en pratik seçeneklerden birinin hibiskus şerbeti olduğunu ifade eden Necibullah Karanfil, "Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklar artıyor. Öyle olunca da ister istemez bir ferahlama ve içimizi bastıracak bir şeyler istiyoruz. Bunun için en güzel yapabileceğimiz hibiskus şerbeti. Evimizde hem pratik hem yapımı kolay hem de ulaşılması kolay ürünler. Öyle de olduğu için tercih edilebilecek seçeneklerden bir tanesi. Aynı zamanda bunun yanında reyhan şerbeti içerisine değişik aroma verecek, içerisine karıştırılarak da yapılabilecek şerbet tarzları var, bunlar da tercih edilebiliyor. Biz içerisine hibiskus koyduk. Özellikle hibiskus narçiçeği dediğimiz bitki. Bu bitkinin halk dilinde farklı isimleri de var. Bunların içerisinde en etkilisi aslında dediğimiz gibi ana madde olarak koyduğumuz narçiçeğidir. Çünkü hem rengini veren o bitkinin hem de aynı zamanda idrar söktürücü özelliği bahsettiğimiz şeker rahatsızlıkları olan kişiler için insülin direncini düzenlemek için kullanılıyor. Bir de bunun içerisine özellikle kakule koyuyoruz ki, kakule hem güzel aroma veriyor hem de aynı zamanda mide rahatsızlıklarında reflü, gastrit, mide yanması gibi şikayeti olan kişilerde baskılayıcı bir özelliği oluyor. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak florasının çalışmasına da katkı sağladığı için tercih ediliyor" dedi.

TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAYANLAR DİKKAT!

Karışım içerisine eklenen bitkinin tansiyon hastaları için de faydalı olduğuna değinen Karanfil, "Narçiçeği olarak bilinen hibiskus çiçeği aynı zamanda tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde de düzenleyici özelliği vardır. Yüksek tansiyonda özellikle tansiyonu düşürücü özelliği var. Ondan dolayı tercih ediliyor. Sadece tansiyon düşük kişiler içerken bir bardaktan fazla kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde şeker rahatsızlığı olanlar için içerisine beyaz şeker yerine, kaya şekeri dediğimiz şeker kullanılıyor. O yüzden tercih ediliyor. Yani çeşitlendirilebilir, içerisine stevia (sıfır kalorili doğal bir tatlandırıcı) katılabilir. Bitkilerden tatlandırmak isterseniz hurma suyu konsantresi veya elma suyu konsantresiyle de tatlandırma yapılabilir" şeklinde konuştu.

Karışımı yaz aylarında ve her çocuk ve yetişkinin tercih edebileceğine değinen Karanfil, "Kış aylarında genelde bu sıcak servis ediliyor ama yaz aylarında soğuk servis etmekte fayda var. Soğuk servis ettiğimizde yani hem ferahlatıcı özelliği var hem de dinlendirici sakinleştirici özelliğinden dolayı da tercih edilebilir. Böyle bir ferahlık vermesinden kaynaklı tercih ediliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmede de narçiçeğinin öyle bir faydası var bu şerbetin. İçerisine zencefil, zerdeçal tarzı ürünler de eklenebilir. Daha fazlasını bitkilerle de çeşitlendirebiliriz. Özellikle çocuklarda hastalanma döneminden önce kullanılmasında fayda var. Özellikle hastalıktan önce kullanılırsa daha güzel etki gösterir. Tabii bu çocuklarda tercih edildiği gibi aynı zamanda yetişkinler için de aynı şekilde tercih ediliyor" diye konuştu.

Not: Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananların hibiskus şerbeti dahil bitkisel ürünleri tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır